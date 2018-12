Jedes Sackerl trägt sein Packerl: Sind Plastik-Alternativen wirklich besser?

Von Deborah Darnhofer

Innsbruck – Eines für den Brokkoli, den Salat extra eingepackt und die Äpfel auch noch in ein Sackerl. Der Plastikflut gerade in der Obst- und Gemüseabteilung ist schwer zu entkommen, – scheinbar. Denn einige Lösungen werden bereits gut angenommen, andere gerade erprobt. Die Vorteile der plastikfreien Taschen für die Umwelt sind bei Experten aber auch umstritten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

In Zahlen 790 Mio. Plastiksackerln werden laut Greenpeace pro Jahr in Österreich ausgegeben. 25 Min. im Durchschnitt sind Einwegsackerln aus Plastik laut Greenpeace in Verwendung. 7000 t Kunststofftaschen sollen laut Umweltministerium mit dem Verbot ab 2020 wegfallen.

Welche Alternativen zu Plastiksackerln sind bereits erhältlich?

Kompostierbare (auch biologisch abbaubare genannt) Sackerln und Verpackungen sind aktuell österreichweit im Lebensmittelhandel im Einsatz. Diese werden aus Pflanzenstärke gewonnen (u. a. Mais, Kartoffel, Weizen).

Einzelne Lebensmittel­ketten (MPreis, Rewe) setzen inzwischen auf Netzbeutel aus recyceltem PET. Seit heurigem August hat der Tiroler Lebensmittelhändler alle Filialen (auch T&G-Märkte) damit ausgestattet. Eine Vierer-Packung Netze aus Polyester kostet 2,99 Euro. „Die Smartbags werden sehr gut angenommen. Die Leute reagieren positiv darauf. Im gleichen Zug erwähnen sie aber immer wieder, dass sie sich noch mehr Reduzierung von Plastikmüll wünschen“, berichtet Claudia Stern von MPreis. Eine dritte Alternative sind herkömmliche Papiertüten, die es in vielen Obst- und Gemüsegeschäften und bei Bauernmärkten gibt. 2017 gab es hier einen Anstieg beim Verbrauch. Immer öfter werden offenbar auch Baumwolltaschen verwendet. Geflochtene Körbe könnten ebenfalls eine gute Alternative darstellen.

„Kompostierbare Sackerln sind herstellungsintensiv. Sie verbrauchen u. a. Fläche, Wasser und Energie", so Manfred Tacker (Verpackungstechnologe). - FH Campus Wien

Welche Vorteile haben neue Alternativ­stoffe gegenüber Taschen aus Plastik?

Die natürlichen Rohmaterialien, wie Weizen- oder Maisstärke, scheinen auf den ersten Blick aus Erdöl produziertes Plastik zu schlagen. Doch es ergeben sich auch Nachteile, „weil man hier die Ökobilanz nicht verbessert“, betont Manfred Tacker, Leiter des Fachbereichs Verpackungs- und Ressourcenmanagement an der FH Campus Wien.

„Denn kompostierbare Sackerln sind herstellungs­intensiv. Sie verbrauchen u. a. Fläche, Wasser und Energie.“ Ihm fällt nur ein Rohstoff ein, der Vorteile in der CO2-Bilanz bringen würde: „Das ist leider Zuckerrohr.“ Auch hier muss er aber den Bodenverbrauch (gerade im Hauptherstellerland Brasilien muss Waldgebiet weichen) kritisieren und spricht von „keiner Wertschöpfung in Österreich“.

„Sackerln aus Bio-Kunststoff dürfen keine Konkurrenz zu Lebensmitteln darstellen", findet Christian Pladerer (Vorstand des Österr. Ökologie Institutes) . - Schrattenecker-Fischer

Die Taschen aus natürlichen Stoffen vergleicht Christian Pladerer, Vorstand des Österreichischen Ökologie Institutes, mit Biodiesel. „Sackerln aus Bio-Kunststoff dürfen keine Konkurrenz zu Lebensmitteln darstellen“, warnt er. Um die Taschen herzustellen, benötige man jedoch große Anbauflächen, die wiederum bei der Lebensmittelproduktion fehlen könnten.

Ein weiteres Problem ergibt sich bei der Entsorgung: Die biologischen Sackerln sind am Kompost oft nicht zu 100 % abbaubar bzw. benötigen zu lange, bis sie sich vollends zersetzen. Industrielle Kompostanlagen sortieren die Bio-Taschen und Verpackungen deshalb aus. Abfallexperten raten, sie von vornherein in den Restmüll zu geben. So landen sie letztlich in den Verbrennungsöfen, weiß Tacke­r. Wiederverwertet, der Verpackungstechnologe und Nachhaltigkeits­experte nennt es „recycliert“, werden die Bio-Taschen somit nicht. Für die Umwelt ist das weniger zuträglich.

Auch Papiertaschen schneiden im Vergleich übrigens schlecht ab: Sie müssten laut Tacker etwa siebenmal verwendet werden, um eine vergleichbar gute Ökobilanz von Plastiktaschen aus „recycliertem“ Kunststoff zu erreichen, sind auf der anderen Seite aber gut kompostierbar. Baumwolltaschen müssten demnach 80-mal wiederverwendet werden. Doch hier seien der Dünger- und Wasserverbrauch, die mögliche Giftwirkung auf den Menschen (Humantoxizität) sowie die sozialen Aspekte der Herstellung bedenklich.

Gibt es andere sinnvoll­e und umweltverträgliche Möglichkeiten?

Die Forschung zu Plastik-Alternativen steckt in den Kinderschuhen. In Laboren wird geforscht, marktreif sind die Produkte noch lang­e nicht, zumindest nicht bis zum von der Regierung angepeilten Plastiktotalverbot im Handel ab 2020.

Tacker sieht einen „Hoffnungszweig“ in Mehrweg-Sackerln für Obst- und Gemüse aus Modal, einer modernen Cellulosefaser. „Die Firma Lenzing arbeitet daran.“ Der Wiener Verpackungsexperte weiß auch von Forschungsansätzen, aus Altbrot Stärke zugewinnen und daraus Taschen zu fertigen. Doch das seien aktuell noch „Liebhabereien“ und noch „keine technisch umsetzbaren Produkte“.

Was sollen Konsumenten verwenden, um die Umwelt zu schonen?

Die beiden Experten sehen in oft genützten Mehrweg-Taschen dennoch „keine schlechte Lösung“. Wegwerfprodukte würden die Umwelt und Ökobilanz in jedem Fall mehr belasten.