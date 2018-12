Sprachexperte Muhr: Deutschlehrer verderben das Österreichische

„Schweigekanzler“ ist das Wort des Jahres 2018 in Österreich, Deutschland hat sich für „Heißzeit“ entschieden. Wie kann es solche Unterschiede geben?

Rudolf Muhr: Das hat mit der aktuellen Situation im Land zu tun. Das, was die Gesellschaft bewegt, hat auch die meisten Chancen. Die Klimaerwärmung wird bei uns noch nicht so ernst genommen. Dafür haben die neue Regierung und der Kanzler die Österreicher 2018 beschäftigt.

Wer entscheidet über das Wort des Jahres?

Muhr: Das machen die Wählerinnen und Wähler, die auf unserer Webseite abstimmen. Wir als Jury entscheiden nur insofern, als wir Kandidaten aussuchen, die uns typisch für das jeweilige Jahr vorkommen. Aber es kann jeder selbst Wörter eingeben und zur Wahl stellen. Die Anzahl der Stimmen entscheidet dann.

Und wenn zwei Wörter gleich viele Stimmen haben?

Muhr: Dann wählt die Jury das sprachlich interessantere Wort. „Ponyzei“ hat von uns heuer eine besondere Erwähnung wegen seiner Originalität erhalten. Der Begriff thematisiert die umstrittene Anschaffung von Pferden für die Polizei, ebenso wie „Gaulreiter“.

Nun aber zu Ihrem eigentlichen Forschungsschwerpunkt, dem Österreichischen. Ist es eine eigene Sprache?

Muhr: Der Begriff „Österreichisch“ ist insgesamt problematisch, weil er eine Nationalsprache insinuiert, was es nicht ist. Es ist aber eine Variation des Deutschen. Es ist „österreichisches Deutsch“ und nicht „Deutsch in Österreich“.

Also ist österreichisches Deutsch kein Dialekt?

Muhr: Ganz sicher nicht. Die deutsche Standardsprache besteht aus mindestens drei gleichwertigen nationalen Erscheinungsformen – der deutschen, der schweizerischen und der österreichischen. Und daher kann man österreichisches Deutsch nicht als Dialekt bezeichnen, weil dann wären wir ja dem deutsch­ländischen Deutsch untergeordnet. Hier geht es ja auch um Identität, und die drückt sich über die Sprache aus.

Gibt es denn so etwas wie einen Standard im österreichischen Deutsch? Man spricht ja recht unterschiedlich von West nach Ost.

Muhr: Ihre Frage zeigt genau die Verwirrung, die in Österreich herrscht. Haben Sie schon einmal einen Radiosprecher in Tirol die Nachrichten anders lesen gehört als zum Beispiel in Wien? Nein. Überall sagt er „in der Früh“ und nicht „am Morgen“, oder „Semmel“ anstatt „Brötchen“. Wenn er dann aus dem Studio herausgeht und mit seinen Kollegen redet, spricht er ein bisschen anders – das ist klar. Nur das ist genau jene Mehrsprachigkeit, die wir in Österreich haben.

Gleichen sich die regionalen Alltagssprachen aber nicht langsam einander an?

Muhr: Die Verschiedenheiten werden weniger. Von der Ostgrenze in Wien über Graz bis in große Teile Salzburgs ist die Sprache relativ ausgeglichen. Kärntnerisch, Tirolerisch und Vorarlbergisch sind aber noch verschieden.

In Wien wird inzwischen doch eigentlich nur noch Hochdeutsch gesprochen ...

Muhr: Wien als Reichshauptstadt musste sich als solche immer schon beweisen. In den 1970er- und 80er-Jahren gab es zwar einen sprachlichen Aufwind mit dem Austropop, wo die Sprache der Arbeiterklasse salonfähig wurde.

Dann haben sich aber die ökonomischen Verhältnisse verschärft und die Sprache wurde zu einem Abgrenzungsinstrument. 1984 waren die Wiener die ersten der Republik, die Kabelfernsehen hatten, und damit hielt das deutschländische Deutsch Einzug in die Wohnzimmer. Die Wiener sind inzwischen alle zweisprachig, wobei sie im Zweifelsfall Reichsdeutsch sprechen.

Und die Tiroler?

Muhr: Wenn ich nach Innsbruck komme, habe ich das Gefühl, dass die Tiroler stehen geblieben sind. Das sind sie aber natürlich nicht. Für Außenstehende scheint sich das tirolerische Deutsch aber wenig verändert zu haben. Übrigens: Tirolerisch ist kein Dialekt, sondern die Standardsprache in Tirol.

Ist die Standardsprache in der Schule österreichisches Deutsch?

Muhr: Leider muss man sagen: Die größten Sprachverderber sind die Deutschlehrer. Sie sind es nicht aus böser Absicht, sondern aus Unsicherheit, weil ihnen von allen Seiten eingetrichtert wird: Standarddeutsch unterrichten. Es werden Normen verlangt, die weit weg sind von der Alltagssprache. In der Praxis ist es dann so: Wenn die Lehrer etwas vortragen, sprechen sie österreichisches Standarddeutsch. Kaum sprechen sie über persönliche Dinge oder schimpfen, wechseln sie in die jeweilige Alltagssprache. Der Unterricht erfolgt also zweisprachig. Man sollte die Schüler deshalb in der ersten und zweiten Klasse Volksschule auch durchaus so schreiben lassen, wie sie sprechen, zum Beispiel Tirolerisch. Dann würden sich die Kinder selbst sprachlich auch besser wahrnehmen.

Das Interview führte Evelin Stark