Marsforscher: Wasser an Polen und Äquator des Roten Planeten

Wien – Der Marssatellit „ExoMars Trace Gas Orbiter“ hat eine Karte von Wassereis-Ablagerungen an der Oberfläche des Roten Planeten erstellt und an den Polen und dem Äquator feuchte Stellen entdeckt, berichteten Forscher bei der Generalversammlung der European Geosciences Union (EGU) in Wien. Zudem lieferte die Sonde Daten über einen Staubsturm und fand überraschenderweise kein Methan in der Atmosphäre.

Die europäische Weltraumorganisation (ESA) hat den ExoMars-Spurengas-Orbiter im März 2016 mit einer russischen Rakete zum Mars geschickt, den er seit seiner Ankunft dort umrundet. Sein „FREND“ Instrument kann Ablagerungen von Wassereis bis einen Meter Tiefe in der Kruste des Roten Planeten aufspüren.

Seit 2002 ist durch die „Odyssey“-Mission der US-Raumfahrtsbehörde NASA klar, dass es einmal flüssiges Wasser am Mars gab, und es existiert dort weiterhin in der Form von Wassereis oder in Mineralien, so der Weltraumforscher Igor Mitrofanov von der russischen Akademie der Wissenschaften. Die bisherigen Instrumente konnten aber nicht herausfinden, an welchen Stellen sich diese Wasserablagerungen finden. Wo es Wasser gab, könnte es wiederum einmal Leben gegeben haben.

Der Orbiter zeichnete auf seiner Karte, die noch recht skizzenhaft ist, aber laufend verbessert wird, eine wasserreiche Dauerfrost-Oberfläche an den Polen, erklärte der Forscher. Sie zeige aber auch feuchtes Material in der Äquatorgegend. Möglicherweise gäbe es an diesen Stellen, zum Beispiel in Marstälern, heutzutage auch Dauerfrost. Möglich wäre auch, dass dort in der Vergangenheit einmal die Pole waren, meinte er.

Staubsturm zerstörte Marsroboter

Nur ein paar Monate (Erdzeitrechnung) nachdem der Marsorbiter seine wissenschaftliche Arbeit im April 2018 aufgenommen hatte, wütete dort ein Staubsturm, der unter anderem den Marsroboter „Opportunity“ der NASA unbrauchbar machte. Der ESA-Satellit konnte den Sturm jedoch aus sicherer Höhe beobachten und untersuchen, sagte Ann Carine Vandaele vom königlichen belgischen Weltraumforschungsinstitut. Der Sturm reichte zwar über 40 Kilometer hoch, der Orbiter kreist jedoch in 400 Kilometer Entfernung von der Marsoberfläche.

Während des Sturms war die Mars-Atmosphäre offensichtlich erhitzt, erklärte sie. Vermutlich hat der aufgewirbelte Staub Sonnenenergie aufgenommen und an die umgebenden Gase abgegeben. Durch die Erwärmung stieg Wasser in hohe Schichten auf, während es normalerweise von Eiswolken-Formationen daran gehindert wird. Außerdem verstärkten die höheren Temperaturunterschiede zwischen Polen und Äquator während des Sturms die Zirkulation der Atmosphäre.

Entgegen aller Annahmen hat der Orbiter trotz seiner feinfühligen Messgeräte kein Methan in der Marsatmosphäre entdeckt, so Oleg Korablev von der russischen Akademie der Wissenschaften. Früher hatte man solches dort gefunden. „Diese Diskrepanz ist vielleicht damit zu erklären, dass ein bisher unbekannter Prozess das Gas sehr rasch aus der unteren Atmosphäre entfernt“, sagte er. Dafür kämen zum Beispiel der Abbau durch Sonnenstrahlung, elektrochemische Reaktionen und eine Umwandlung in Formaldehyd oder Kohlendioxid in Frage.

Die am Mittwoch bei der EGU präsentierten Ergebnisse werden auch in den Fachmagazinen „Nature“ und „Proceedings of the Russian Academy of Science“ veröffentlicht. (APA)