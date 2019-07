Studienberatung erstmals online: Der „StudyTest“ der Uni Innsbruck

Innsbruck – Wer in Österreich studieren möchte, hat die Qual der Wahl: Es gibt im ganzen Land mehr als 2000 Studiengänge. In Innsbruck sind es über 180 diverse Richtungen, in denen man sich weiterbilden kann. Bei diesem breiten Angebot das Richtige zu finden, ist wohl eine Wissenschaft an sich – schon bevor das Studium überhaupt begonnen hat. Der daraus vielleicht entstehenden Überforderung und Hilflosigkeit wirkt die Uni Innsbruck zusammen mit der Zeit Online mit dem „StudyTest“ und einem Löwen namens „Leo“ entgegen.

In 15 Minuten zum Interessensprofil

Der „StudyTest“ ist kostenlos. Mithilfe von 72 kurzen Fragen wird ein detailliertes Profil über die persönlichen Interessen der Testperson erstellt. Dazu werden bei der Bekanntgabe des Ergebnisses auch passende Studienangebote angezeigt. Die Prozedur dauert lediglich eine Viertelstunde.

„Als Universität müssen wir uns die Frage stellen: Wie finden angehende Studierende das richtige Studium bei uns? Mit dem StudyTest möchten wir jungen Menschen diese wichtige Entscheidung für ihre Zukunft erleichtern“, so Bernhard Fügenschuh, Vizerektor für Lehre und Studierende.

Die Uni Innsbruck bietet den „StudyTest“ auf ihrer Webseite an. Sie ist österreichweit die erste Universität, von der alle Studienangebote in der Suchmaschine der Zeit-Online-Homepage zu finden sind.

Ein Löwe als Berater

Auf der Homepage der Uni Innsbruck ist noch eine weitere Neuheit zu sehen: Der Studienberater „Leo“. Er ist ein Chatbot, der am unteren rechten Teil des Bildschirms aufscheint, wenn man sich die Internetseite anschaut. Sofort wird per Direktnachricht zu einem online Beratungsgespräch eingeladen.

„Leo“ braucht im Gegensatz zu einem echten Löwen gar keinen Schlaf, denn er ist 24 Stunden am Tag erreichbar und informiert beispielsweise über Zulassungsfristen, Aufnahmeverfahren und Studienorganisation. Wenn der hilfreiche Online-Assistent etwas nicht weiß, ist das Team der Studienberatung an der Universität Innsbruck per E-Mail oder Telefon erreichbar, auch persönliche Beratungsgespräche sind möglich. (jam)