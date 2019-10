Neues Bildungszentrum für Tux wird am Sonntag eröffnet

Von Angela Dähling

Tux – Über Nachwuchsmangel kann man sich in Tux nicht beschweren. Der zweigruppige Kindergarten reichte schon länger nicht mehr aus. „Seit 2018 haben wir vier Gruppen, zwei mussten wir an unterschiedliche Standorte auslagern. Dazu kam noch die Kinderkrippe, die auch noch mal woanders war“, blickt Bürgermeister Simon Grubauer zurück. Vier unterschiedliche Standorte mit dem Kindergartentaxi zu bedienen, noch dazu wo die Kinder aus unterschiedlichen Bergweilern kamen, sei zur Herausforderung geworden.

Doch das ist Geschichte. Denn die Gemeinde hat sich entschieden, einen neuen Kindergarten samt Kinderkrippe angegliedert an die Volks- und Neue Mittelschule zu errichten. „So ist ein richtiges Bildungszentrum entstanden“, freut sich der Gemeindechef. Dem Ganzen ging ein Architekturbewerb voraus, den das Architekturbüro gritsch.haslwanter für sich entschied. „Es war das kompakteste Projekt. Zudem hat jede Kindergruppe direkten Ausgang ins Freie“, erklärt BM Grubauer. Für die Projektsteuerung samt Ausschreibungen wurde die GemNova ins Boot geholt. Auch das habe sich bezahlt gemacht. Denn ein Installations-Unternehmen, das nicht zum Zug kam, klagte. „Aber es hat alles rechtlich so gepasst, wie wir es gemacht haben“, sagt Grubauer. Vom Juli 2018 bis September 2019 dauerte die Bauphase – insgesamt 4,7 Mio. Euro wurden investiert. Dass alles am Bau in österreichischer Hand blieb und über 50 % der Aufträge durch Zillertaler Firmen und über 75 % durch Tiroler Firmen abgewickelt wurden, freut den Bürgermeister besonders. Der alte Kindergarten in Lanersbach soll übrigens in den Besitz der Pfarre übergehen, im Gegenzug soll die Gemeinde das Widum erhalten. Derzeit läuft die Vertragsausarbeitung.

Am 9. September öffnete der neue Kindergarten samt Kinderkrippe seine Pforten. Sonntag findet die offizielle Eröffnungs- und Segnungsfeier statt. Wer einen Blick hineinwerfen will: Von 13 bis 16 Uhr ist die Bevölkerung zum Tag der offenen Tür geladen.

Das Foto zeigt einen der Gruppenräume für die Kinder. - Gemeinde Tux