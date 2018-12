May stellt Kommissionspräsident Juncker erbost zur Rede

Die EU will sich im Poker um die Ratifizierung des Brexit-Abkommens in Großbritannien nicht erpressen lassen. Der EU-Gipfel machte Premierministerin Theresa May am Donnerstag zwar eine Reihe von Zusicherungen, diese blieben aber rechtlich unverbindlich. May will in den nächsten Tagen weitere Gespräche führen. Wir berichten im News-Blog.