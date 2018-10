Erste Trends aus Südtirol: SVP verliert, Lega und Köllensperger Sieger

Bozen – Um 21 Uhr schlossen am Sonntagabend die Wahllokale in Bozen. 417.968 Personen waren wahlberechtigt. Schlussendlich sind 73,9 Prozent zur Wahl gegangen, um 3,8 Prozent weniger als noch vor fünf Jahren. Die Südtiroler Volkspartei (SVP) kämpfte bis zuletzt darum, den Vierer vor dem Ergebnis zu halten. 2013 erreichte sie bei den Landtagswahlen 45,7 Prozent oder 17 von 35 Sitzen im Landesparlament.

Landeshauptmann und SVP-Spitzenkandidat Arno Kompatscher vertraute bei der Stimmabgabe darauf, dass die Wähler eine „gute und verantwortungsvolle Entscheidung“ treffen werden. Nach ersten Trends zeichnen sich jedoch Verluste für die regierende SVP ab (etwa 4 Prozent), große Gewinner dürften die neue sozial-liberale Liste von Paul Köllensperger und die rechtspopulistische Lega sein. Beide Parteien kommen deutlich über zehn Prozent. Köllensperger hatte sich erst vor der Wahl von der Fünf-Sterne-Bewegung losgesagt. Er könnte sogar zweitstärkste deutschprachige Partei werden und damit die Freiheitlichen ablösen.

Grüne und Freiheitliche büßen Stimmen ein

Zum zweiten Mal führt Kompatscher die SVP als Spitzenkandidat in die Wahl, die Regierungsbildung wird diesmal schwer werden. Schließlich benötigt die SVP einen italienischen Koalitionspartner. Innenminister und Lega-Parteichef Matteo Salvini schaltete sich persönlich in den Südtiroler Wahlkampf ein, er drängt in eine Landesregierung mit der SVP. Schließlich schwächelt der aktuelle SVP-Regierungspartner, der Partito Democratico (PD). So auch am Sonntag.

Für die Grünen, aber auch für die deutschsprachigen Heimatparteien, die Freiheitlichen und die Süd-Tiroler-Freiheit, lief es nicht so gut. Ihnen drohen sogar Einbußen, vor allem die Südtiroler Blauen scheinen große Verluste einzufahren

Mit einem Endergebnis der Landtagswahlen wird am Montag in den Morgenstunden gerechnet. Da steht wahrscheinlich auch der Machtwechsel im Trentino fest. Der derzeitige Landeshauptmann Ugo Rossi stand zuletzt auf verlorenem Posten. Die ­Lega gilt als erste Anwärterin auf den Landeshauptmannsessel. (pn)