Europa zukunftsreich: Grenzen und Scheidelinien überwinden

Die Identität von Staat und Nation ist reine Fiktion. Denn ein Staat ist nicht mehr als ein verfassungsrechtliches Werk. Nach außen grenzt er sich gegenüber vergleichbaren Gebilden durch die Behauptung seiner Souveränität ab. Nach innen besteht er aus der Summe aller gesetzlichen und quasigesetzlichen Regelungen, die das Zusammenleben der auf seinem Territorium befindlichen Menschen im Spannungsfeld von Freiheit und Fürsorge ordnen. Er konkretisiert sich für jedermann durch sein behördliches Handeln und wird umgekehrt durch jedermanns regelkonformes Verhalten in ununterbrochener Erneuerung bestätigt. Diese Rechtsbeziehungen fundieren den Staat rein rational.

Der Faktor Emotion

Für dieses Konstrukt sind repräsentative Symbole wie Wappen, Flaggen oder Hymnen entbehrlich, da diese eine jenseits der Ratio liegende Gefühlswelt ansprechen. Dort ist nicht die Vorstellung des konkreten Staates verankert, sondern die der abstrakten Nation beheimatet. Hymnen verklären sie musikalisch, glorifizieren sie verbal und behaupten ihre Einzigartigkeit. Doch Berge, Dome, Hämmer, Äcker und Ströme finden sich, ebenso wie große Söhne und Töchter, nicht nur in Österreich, wie der Text der Bundeshymne suggeriert. Flaggen wiederum sind Mittel zur visuellen Exhibition nationalen Stolzes. Ein österreichischer Sieg auf der Streif, der die Zuschauer beim Abschwingen des Helden eifrig Fähnchen schwenken lässt, ist dafür ein augenfälliges, wenn auch banales Beispiel.

Es gibt ernsthaftere Anlässe. Aber jede patriotische Aufwallung zeichnet Scheidelinien in den Köpfen der Menschen als Abbilder der territorialen Grenzen zwischen Staaten. Doch Letztere definieren die Reichweite staatlicher Verwaltung und sind damit wenigstens zweckmäßig. Erstere aber trennen Menschen voneinander ohne jeglichen Vernunftgrund. Sie schaffen ein „Wir“ gegen ein „Sie“, wo die Menschenwürde jede Demarkation ausschließen sollte. Und nationale Scheidelinien sind stets deplatziert. Denn wie immer man Nation definiert, sie findet jenseits der Grenze ihre Fortsetzung.

Weder Unterscheidungen nach Herkunft noch nach Tradition, Religion oder Sprache ändern daran etwas. Gerade die Sprache wird dennoch gerne zum Distinktionsmerkmal erhoben. Doch die Mundart eint Scharnitz und Mittenwald, obwohl zwischen ihnen eine Grenze verläuft. Dagegen unterscheiden sich die in Scharnitz und dem burgenländischen Rechnitz gesprochenen Idiome und auch jene von Mittenwald in Bayern und Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern trotz der Zugehörigkeit der Orte und ihrer Bewohner zum jeweils selben Staat. Kein Wunder, sind doch Staat und Nation so wenig deckungsgleich wie Dreieck und Kreis.

Politische Einigung gegen nationalistischen Unfug

Doch der rundum rabiater werdende politische Diskurs leugnet dies. Und seine einschlägigen Narrative verbinden Widersprüchliches mühelos: Da gestattet säkulare Praxis die Berufung auf religiöse Wurzeln. Da passen im selben Redefluss inbrünstige Friedensbeteuerungen zum Verweis auf einstigen Schlachtenruhm. Da werden im unentwirrbar durchmischten Staatsvolk Gruppen ausgemacht, die autochthoner seien als andere.

Es irritiert, wie attraktiv die Abschottung vom menschlichen wie vom staatlichen Nachbarn heutzutage wieder ist, begünstigt der nationalistische Unfug doch Konflikte, statt sie zu mindern. Und er untergräbt die EU, die, so wie wir sie heute kennen, nur eine Etappe auf dem Weg zur vollständigen politischen Einigung des Kontinents sein sollte. Denn erst diese kann seine endgültige Antwort auf jene beiden verheerenden Kriege im 20. Jahrhundert sein, in die der Kontinent durch übersteigertes Nationalbewusstsein gestürzt wurde.

Europäische politische Einigung heißt viel mehr als Freihandel und auch mehr als bloß zwischenstaatlich koordinierte Politiken. Sie bedeutet die fortschreitende Abgabe staatlicher Souveränitätsrechte an die Union, bis diese zuletzt selbst zu einem Staat mutiert und so die bisherige Eigenstaatlichkeit der heutigen Unionsmitglieder aufhebt. Das ist natürlich nur wünschenswert, wenn sich ein Staat Europa als liberale Demokratie von Recht und Freiheit konstituiert, dessen weitere Prinzipien insbesondere die Solidarität von Reichtums- mit Armutsregionen, der soziale Ausgleich zwischen den Gesellschaftsschichten und die rigorose Ökologisierung der Wirtschaft sind.

Diese selbstverständlichen Prinzipien entpuppen sich leider als Tabus, die Europas Weg in eine geeinte Zukunft blockieren, solange sich auf dem Unionsspielfeld eifersüchtig konkurrierende Einzelstaaten tummeln. Mit angewandter Vernunft und bei Vorrang des Gemeinsamen wären sie zwar überwindbar, doch gerade dagegen stemmen sich die immer zahlreicheren Akteure, die mit dem Feuer nationaler Emotionen spielen. Die Berufung auf die Nation wird benutzt, um den Staat mitsamt seinen Souveränitätsrechten zu konservieren. Das umschließt als klare Absage an die politische Union auch die Rückholung von bereits an die EU abgetretenen Kompetenzen. Der Brexit steht für das Extrem dieser Position. Aber auch mildere Formen der Überlegung beruhen auf dem Trugschluss, der „Nationalstaat“ biete mehr Schutz vor dem Ungemach der Welt. Jedenfalls für Landsleute.

In Ungarn ist er herrschende Staatsdoktrin, etwas reduziert auch in Polen. Anderswo hantieren einschlägig orientierte Zündler damit mehr oder weniger schamlos. In Österreich verbirgt er sich sowohl hinter der Phrase eines „Europa der Vaterländer“ als auch hinter dem eher unbekannten Wort ‚Subsidiarität‘. Beides konterkariert die europäische Einigung, denn gemeint ist jeweils die Ausweitung des mitgliedsstaatlichen Gestaltungsspielraums bei gleichzeitiger Herabstufung jenes der Union.

Österreich und die europäische Souveränität

Während des Vorsitzes Österreichs im Europäischen Rat war eine deutlichere Artikulation der Bundesregierung in dieser Richtung nicht opportun. Doch endet diese Rolle demnächst, womit die zur Schau gestellte Rücksicht auf das gemeinsame Ganze abgelegt werden dürfte. Schon im bald anlaufenden Wahlkampf zu den Wahlen zum EU-Parlament könnte sich zeigen, dass das Bekenntnis der Regierungsspitze zu Europa nicht viel mehr war als eine dünne Lackschicht auf gärenden österreichischen Souveränitätsambitionen.

Dabei ist einzelstaatliche Souveränität im Sinne autonomer Handlungsoptionen bei globalen Phänomenen wie Digitalisierung, Klimawandel und Migration ebenso bloße Schimäre wie bei der Maßregelung steueroptimierender Großkonzerne. Deren Macht degradiert selbst größere Staaten zu leichtgewichtigen Spielbällen, als wären sie Kolonien. Weltumspannende Herausforderungen überfordern sie. Daher können alle europäischen Staaten ihre Souveränität nur in dem Maße retten, wie sie sie an die Union abtreten.