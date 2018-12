Die möglichen Nachfolger von Premierministerin May

Boris Johnson: Der frühere Außenminister gehört zu Mays härtesten Kritikern. Im Juli trat er aus dem Kabinett zurück, um gegen ihre Brexit-Politik zu protestieren. Johnson, der von vielen Euro-Skeptikern als das Gesicht der Brexit-Kampagne 2016 betrachtet wurde, hielt im Oktober eine viel beachtete Rede beim Parteitag. Der 54-Jährige forderte die Konservative Partei auf, zu ihren traditionellen Werten wie niedrigen Steuern und einer harten Linie bei der inneren Sicherheit zurückzukehren.

Jeremy Hunt: Der 52-Jährige löste Johnson im Juli als Außenminister ab und forderte die Konservativen auf, ihre Brexit-Differenzen beizulegen und sich gegen den gemeinsamen Feind, die EU, zu vereinigen. Hunt stimmte beim Referendum 2016 für den Verbleib in der EU. Er wirkte sechs Jahre lang als Gesundheitsminister. In dem Amt hat er sich bei vielen Mitarbeitern des staatlich finanzierten National Health Service unbeliebt gemacht. Hunt kündigte an, May bei der Vertrauensabstimmung zu unterstützen.

Jacob Rees-Mogg: Der extravagante Millionär kultiviert das Image eines englischen Gentlemans alter Prägung. Er hat diejenigen hinter sich geschart, die für eine radikalere Abkehr von der EU sind. Am Tag nach der Veröffentlichung des Entwurfs für das Brexit-Abkommen gab der 49-Jährige bekannt, ein Misstrauensvotum gegen May eingereicht zu haben. Aber will er auch deren Job? Zuletzt hatte Rees-Mogg gesagt, sich nicht für den Posten zu bewerben.

Dominic Raab: Der britische Brexit-Unterhändler hat die Regierung vergangene Woche aus Protest gegen das Austrittsabkommen verlassen. Raab war nur fünf Monate lang Brexit-Chef. Der 44-Jährige hatte zuvor in mehrere Ministerien gearbeitet. Beim Referendum 2016 entschied er sich für den EU-Austritt. Raab besitzt den schwarzen Gürtel in Karate.

Sajid Javid: Der ehemalige Banker gilt als Verfechter freier Märkte. Er hat bereits verschiedene Rollen im Kabinett gehabt und ist bei den konservativen Parteigängern beliebt. Das Kind pakistanischer Einwanderer hat ein Porträt der ehemaligen konservativen Premierministerin Margaret Thatcher in seinem Büro hängen. Der 48-Jährige stimmte 2016 für den Verbleib in der EU, gilt aber dennoch als europaskeptisch. Der Innenminister hat angekündigt, May bei der Vertrauensabstimmung zu unterstützen.

Michael Gove: Er ist einer der bekanntesten Brexit-Aktivisten. Gove hatte sich gute Chancen ausgerechnet, Nachfolger von Premierminister David Cameron zu werden, zog jedoch gegen May den Kürzeren. Der 51-Jährige ist energiegeladen und gilt als eines der effektivsten Mitglieder ihres Kabinetts. Er ist zu einem überraschenden Verbündeten für May geworden und unterstützt ihre Brexit-Strategie bisher. Gove tat sich während der Brexit-Kampagne 2016 mit Boris Johnson zusammen, versagte ihm im letzten Moment aber die Gefolgschaft, als Johnson an die Regierungsspitze strebte. Gove kündigte an, May bei der Vertrauensabstimmung zu unterstützen.

David Davis: Er leitete zunächst die Brexit-Verhandlungen für Großbritannien, trat aber 2018 von diesem Posten zurück. Damit wollte der 69-Jährige gegen Mays Pläne für eine langfristige angelegte gute Beziehung zur EU zu protestieren. Er wird von vielen Beobachtern als möglicher Nachfolger von May gehandelt.

Penny Mordaunt: Sie dient in Mays Kabinett als Entwicklungsministerin. Viele hatten erwartet, dass sich die 45-Jährige der Rücktrittswelle anschließen würde, die auf die Veröffentlichung des Brexit-Entwurfs folgte. Mordaunt will May bei der Vertrauensabstimmung unterstützen.

Andrea Leadsom: Sie ist eine weitere Pro-Brexit-Aktivistin. Die 55-Jährige hätte May 2016 im Rennen um die Cameron-Nachfolge in die Stichwahl zwingen können, verzichtete aber darauf. Sie führt derzeit die parlamentarischen Geschäfte für die Regierung. Auch Leadsom will für May stimmen.

Amber Rudd: Die proeuropäische Arbeitsministerin Amber Rudd gehört ebenfalls zu den potenziellen Kandidaten.