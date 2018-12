Italien-Budget: Entgegenkommen Roms „genügt noch nicht“

Brüssel – EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici ist mit der von der italienischen Regierung vorgeschlagenen Defizitreduzierung 2,4 auf 2,04 Prozent nicht zufrieden. „Die vorgeschlagene Defizitsenkung ist noch ungenügend“, so Moscovici nach Angaben italienischer Medien vom Donnerstag.

„Rom hat zwar einen Schritt in die richtige Richtung unternommen, doch wir sind noch nicht am Ziel. Man muss noch weitere Schritte unternehmen, wahrscheinlich auf beiden Seiten“, erklärte der EU-Kommissar.

Tria verhandelt weiter in Brüssel

Nachdem die Regierung in Rom am Mittwoch eine Senkung des geplanten Defizits von 2,4 auf 2,04 Prozent im kommenden Jahr vorgeschlagen hatte, setzt Wirtschaftsminister Giovanni Tria am Donnerstag die Verhandlungen in Brüssel fort. Regierungschef Giuseppe Conte zeigte sich nach Medienangaben überzeugt, dass Italien ein Strafverfahren abwenden könne.

„Wir arbeiten, um die Wahlversprechen in Sachen Recht auf Beschäftigung, Pension, Gesundheit und Sicherheit zu halten. Wir versuchen, ein EU-Strafverfahren und Probleme mit Europa und den Finanzmärkten abzuwenden“, kommentierte Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini auf Twitter.

Durch die zusätzlichen Ressourcen habe sich ein neuer Verhandlungsspielraum in den Gesprächen mit Brüssel ergeben, sagte Conte am Mittwochabend. Italien habe einen „ernsten und vernünftigen Vorschlag“ vorgelegt. Er sei zuversichtlich, dass er „im Interesse aller und insbesondere der Italiener“ zu einer Einigung führen werde.

Conte verspricht Inkrafttreten Anfang 2019

Conte versicherte, dass die im Haushaltsplan enthaltenen Reformen planmäßig im ersten Quartal 2019 in Kraft treten werden. Erwartet wird in Rom jedoch, dass die Zahl der Italiener, die von der Pensionsreform 2019 profitieren werden, geringer als bisher geplant ausfallen werde. Auch mit mehr Privatisierungen will die Regierung Conte das Defizit drücken.

Der Regierungschef zeigte sich überzeugt, dass Italiens Wirtschaft im kommenden Jahr dank den im Haushaltsplan enthaltenen Reformen „über unsere Erwartungen“ wachsen und es zu einer „positiven Lösung“ im Dialog mit Brüssel kommen werde. Die EU-Kommission will Contes Vorschlag prüfen. (APA)