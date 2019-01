Indexierung der Familienbeihilfe: EU leitet Verfahren gegen Österreich ein

Brüssel, Wien – Im Konflikt zwischen Österreich und der EU um die Anpassung der Familienbeihilfe an die tatsächlichen Lebenshaltungskosten im EU-Ausland hat die EU-Kommission am heutigen Donnerstag wie erwartet ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die zuständige Sozialkommissarin Marianne Thyssen verkündete dies am Donnerstagmittag.

Nach bisherigen Aussagen der EU-Kommission ist eine Indexierung nach dem EU-Recht nicht erlaubt, dies habe auch der Europäische Gerichtshof bestätigt. Die EU-Kommission vertritt den Standpunkt, dass in anderen EU-Ländern tätige Arbeitnehmer dieselben Beihilfen in Anspruch nehmen dürfen, für die sie Beiträge in das nationale Wohlfahrtssystem einzahlen.

Indexierung für EU-Kommissarin „zutiefst unfair“

EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen verurteilte die Anpassung der österreichische Familienbeihilfe. „Indexierung ist zutiefst unfair“, so die Kommissarin.

„Es gibt keine Arbeiter zweiter Klasse, und es gibt keine Kinder zweiter Klasse in der EU“, betonte Thyssen. Die Maßnahme, die Österreich gesetzt habe, verhindere nicht einen „Sozialtourismus“, sondern treffe diejenigen Menschen, die zum österreichischen Sozialsystem beitragen. Die EU-Kommission habe immer klar gemacht, dass es gleiche Leistungen für gleiche Beiträge am selben Platz geben müsse.

Jetzt habe die Analyse der EU-Kommission erneut bestätigt, dass die österreichische Gesetzgebung nicht im Einklang mit EU-Recht stehe. Thyssen stellte auch die Frage, was nach einer Indexierung der Familienbeihilfe noch komme, etwa die Einschränkung von Pensionszahlungen in der EU.

Familienbeihilfe durch Indexierung für viele gekürzt

Am 1. Jänner war in Österreich die umstrittene Verordnung der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung zur Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder in Kraft getreten. Damit wurde diese finanzielle Unterstützung an die Lebenserhaltungskosten in jenem Land angepasst, in dem das Kind von in Österreich Beschäftigten lebt. Für Staatsangehörige aus vielen osteuropäischen EU-Staaten, die in Österreich arbeiten und Kinder in ihren Heimatländern haben, bedeutet das eine Kürzung. (TT.com/APA)