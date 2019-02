Deutschlands Pkw-Maut: „Hat mehr Sprengkraft als der Brexit“

Tiroler Reaktionen

LHStv. Ingrid Felipe: „Ich war nie ein Fan so einer Klage und habe diesen Ausgang eigentlich so auch erwartet. Die steuerliche Rückerstattung ist auch Österreich nicht unbekannt. Mir ist es nachvollziehbar, dass Deutschland Abgaben für die Autobahninfrastruktur braucht.“

Wenig Freude löst die Empfehlung des Generalanwalts auch in der Stadt Kufstein aus. Dort gehören kilometerlange Staus an Urlaubsrückreisetagen zum gewohnten Bild. Welche Auswirkungen eine PKW-Maut in Deutschland im Detail hat, lässt sich laut Bürgermeister Martin Krumschnabel noch nicht abschätzen ,“aber für uns wird es sicher schlechter.“ Immerhin gebe es jetzt einen Grund mehr, nicht auf die Autobahn zu fahren. „renzkontrollen und österreichische Vignette tun ohnedies bereits das ihre dazu, dass die Verkehrsbelasung hoch ist.“ Was Krumschnabel ärgert, ist, dass in Deutschland ganz offen kommunizierte Diskriminierung stattfinde. So fällt die EU immer mehr auseinander.