Fünfter ÖVP-Triumph unter Sebastian Kurz

Salzburg – Den fünften Triumph unter Parteichef Sebastian Kurz konnte die ÖVP Sonntag bei der EU-Wahl feiern. Begonnen hat es mit dem Machtwechsel der Nationalratswahl 2017, die Kurz zum Kanzler machte. Von vier Landtagswahlen 2018 verbuchte die ÖVP drei als Erfolg. Und die EU-Wahl gewann sie mit einem Rekordergebnis – obwohl kurz vorher Türkis-Blau gecrasht war und Kurz Neuwahlen ausgerufen hatte.

So wurde die EU-Wahl auch vom Großteil der Wähler als „Testlauf“ für die Nationalratswahl gesehen. Das hatte zur Folge, dass nicht nur die Wahlbeteiligung exorbitant anwuchs – sondern die ÖVP mit einem Rekordplus und einem Rekordergebnis (für EU-Wahlen) samt Rekordabstand zur SPÖ einmal mehr triumphierte.

Zu danken war das nicht vorrangig der Europapolitik und dem ÖVP-Spitzenkandidaten-Duo Othmar Karas und Karoline Edtstadler – wenngleich Edtstadler in ihrem Heimatland Salzburg ein Sensationsergebnis gelang. Denn in den – seit September 2018 stabilen – Umfragen vor dem „Ibizagate“ der FPÖ wurde die ÖVP noch deutlich niedriger ausgewiesen.

Aber nach dem Auftauchen des Lockvogel-Videos, dem folgenden Rücktritt von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), dem Rauswurf der FPÖ aus der Regierung und der Ausrufung der Neuwahl spielte die EU nur mehr wenig Rolle in den Wahlentscheidungen. Sehr viel mehr Rolle spielte laut den Wahltagsbefragungen, dass Kurz droht, durch einen Misstrauensantrag am Montag sein Kanzleramt zu verlieren.

So legte die ÖVP bei der EU-Wahl um noch etwas mehr zu als schon bei der Nationalratswahl – und schob mit 35,35 Prozent die Rekord-Latte (vorher 33,33 Prozent der SPÖ 2004) um ein Stück nach oben. Bei der Nationalratswahl 2017 hatten ihr 31,47 Prozent gereicht, um die SPÖ vom Thron zu stoßen.

Auch bei den Landtagswahlen 2018 lief es weitgehend sehr gut für die Kurz-ÖVP: In Tirol kam Günther Platter über die 40er-Marke, in Niederösterreich hielt sich Johanna Mikl-Leitner in ihrer ersten Wahl in der Nähe der Mandatsabsoluten – und in Salzburg baute Wilfried Haslauer den 2013 zurückgeholten ersten Platz mit einem starken Plus deutlich aus. Nur im roten Kärnten gab es nichts zu feiern – denn auch dort triumphierte der Landeshauptmann, also Peter Kaiser von der SPÖ.

Bei der EU-Wahl gelang es der ÖVP allerdings, in Kärnten ganz knapp an die SPÖ heranzukommen – mit 29,25 zu 30,18 Prozent laut dem vorläufigen Ergebnis ohne Briefwahl. Und das seit den 60er-Jahren rote Burgenland konnten sie drehen: Dort wurde die ÖVP mit 35,84 Prozent Erste vor der SPÖ 32,92 Prozent. Was das für die Landtagswahl bedeutet, wird man schon im Jänner 2020 sehen. Denn LH Hans Peter Doskozil hat die Wahl, in Abstimmung mit dem Koalitionspartner FPÖ, ein wenig vorverlegt. In Wien, das ebenfalls nächstes Jahr wählt, überholte die ÖVP bei der EU-Wahl die FPÖ und die Grünen und ist jetzt Zweite – aber mit großem Abstand zur SPÖ. (APA)