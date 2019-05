Grünes Comeback nach Nationalrats-Debakel

Wien – Die Grünen können nach dem Debakel 2017 bester Hoffnung sein, bei der Neuwahl im September wieder in den Nationalrat einzuziehen. Denn sie konnten bei der EU-Wahl als einzige Oppositionspartei vom Regierungscrash nach dem „Ibizagate“ der FPÖ profitieren. Spitzenkandidat und Parteichef Werner Kogler holte mit 13,05 Prozent (vorl. Endergebnis ohne Briefwahl) das zweitbeste Bundes-Ergebnis der Parteigeschichte.

Es ist auch durchaus üblich, dass die Grünen bei EU-Wahlen besser abschneiden als bei Nationalratswahl. Den Bundeswahl-Rekord von 14,52 Prozent holte Ulrike Lunacek 2014 ebenfalls bei der EU-Wahl. Aber bei der Nationalratswahl brachen die Grünen auf 3,80 Prozent ein – und statt ihnen zog die Abspalter-Liste Jetzt von Peter Pilz in das heimische Parlament ein. Diese Konkurrenten hängten die Grünen bei der EU-Wahl klar ab: EUROPA Jetzt mit Johannes Voggenhuber, dem langjährigen Grün-EU-Parlamentarier, schaffte nur 1,0 Prozent.

Dass der Nationalrats-Rauswurf nicht wirklich das Ende der Grünen bedeutet, zeichnete sich schon bei den vier Landtagswahlen 2018 ab. Nur in Kärnten flogen sie aus dem Landtag; in Salzburg, Niederösterreich und Tirol hielten sie sich – trotz teils hohen Verlusten – drinnen. Und sie schafften es, in immerhin vier Landesregierungen zu bleiben: In Salzburg mit ÖVP und NEOS, in Tirol und Vorarlberg (mit der ÖVP) sowie in Wien (mit der SPÖ).

Zwei davon – in Vorarlberg und Wien – stehen heuer bzw. nächstes Jahr am Prüfstand. Und in Vorarlberg mussten die Grünen bei der EU-Wahl ein überdurchschnittlich hohes Minus (5,95 Prozentpunkte) hinnehmen, konnten sich aber auf Platz 2 halten. In Wien wurden sie – bei nur leichtem Minus (0,94 Prozentpunkte) von der ÖVP auf Platz 3 verdrängt. (APA)