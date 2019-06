350 Studenten aus Türkei wollten nach Alpbach

Alpbach – In den 17 Tagen des Europäischen Forums Alpach werden heuer 5200 Teilnehmer erwartet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ebenso sein Kommen zugesagt wie EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Forum-Präsident Franz Fischler forciert weiter die Internationalisierung und Positionierung von Alpbach hin zu einer modernen Denkfabrik. Auch mit einigen Neuerungen.

So wird die Seminarwoche für Studenten umgestaltet: „Die Internationalität und das Interesse explodieren. Heuer haben wir für 400 internationale Stipendien 4600 Bewerbungen aus 122 Staaten erhalten“, sagt Fischler. Insgesamt werden 700 Stipendien vergeben. Interessant: Das größte Interesse, in Alpbach dabei zu sein, gibt es in der Türkei. 350 Bewerbungen langten ein, gefolgt von 250 Bewerbungen aus Russland und 230 aus Pakistan. „Gezielt bieten wir auch Stipendien für afrikanische Studenten an, eine Zusammenarbeit gibt es auch mit China.“ Für den Forumspräsidenten stößt das heurige General­thema „Freiheit und Sicherheit“ gerade in jenen Ländern auf größtes Interesse, denen es an diesen Werten mangelt.

Wissensvermittlung ist das eine, doch Alpbach beschreitet hier ebenfalls neue Wege. Fischler spricht von „Alpbach Learning Missions“: „Die Seminarwoche enthält neben den wissenschaftlichen nun auch handlungsorientierte und persönlichkeitsbildende Angebote.“ Für Fischler ist die Persönlichkeitsbildung und die Vernetzung ganz wichtig, Alpbach soll über die zweieinhalb Wochen hinaus wirken. Es gibt bereits 30 Clubs in mehr als 30 Ländern. Alp­bach soll für die Studenten die Initialzündung für einen konsequenten Austausch sein. Fischler: „Wir knüpfen damit an den Gründungsgedanken von Alpbach an – an den britischen College-Gedanken. Ursprünglich hat das Forum ja Alpbacher College geheißen.“

Für die persönlichkeitsbildenden Einheiten an den Nachmittagen konnten u. a. die Militärakademie, der Leiter des Arnold Schoenberg Chors oder die Royal Society of Dramati­c Arts gewonnen werden.

Erstmals gibt es eine offiziell­e Eröffnung in Alpbach: „Wir haben in den vergangenen Jahren die Tirol-Tage eröffnet, aber nicht das Forum Alpbach. Bei der Eröffnung der Seminarwoche hielt ein prominenten Wissenschafter die Eröffnungsrede. Da waren nur die Studenten dabei.“ Heuer findet deshalb am Tirol Tag auch die Eröffnung des Europäischen Forums statt. Die ungarische Philosophin und Holocaust-Überlebende Agnes Heller wird eine Rede zu Freiheit und Sicherheit halten.

Eingebettet in die Eröffnung ist eine große Ausstellung mit einer überlebensgroßen Installation des Bildhauers Lois Anvidalfarei. (mz, pn)