EuGH kippt deutsche Pkw-Maut: Großer Jubel in Österreich

Luxemburg – Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland ein Stoppschild für die Pkw-Maut aufgestellt. Die geplante Abgabe für die Benutzung von Autobahnen und Bundesfernstraßen verstößt gegen EU-Recht, wie die EU-Richter in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil festhielten. Deutschland hatte vorgesehen, deutschen Autobesitzern die Gebühr über eine Steuerentlastung gewissermaßen rückzuerstatten.

Österreich, das vor dem Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland erhoben hatte, errang mit der heutigen Entscheidung einen Sieg vor dem EuGH. „Diese Abgabe ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last praktisch ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedsstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt“, heißt es im Urteil. Sie verstoße damit gegen EU-Recht.

Erfreute Reaktionen aus Österreich

In Österreich gab es zur EuGH-Entscheidung heute freudige und erleichterte Reaktionen. Verkehrsminister Andreas Reichhardt zeigte sich in einer ersten Reaktion zufrieden. Er gehe nun davon aus, dass Deutschland die Pläne vom Tisch nimmt oder die Maut massiv ändert, sodass diese dann diskriminierungsfrei sei. Das Urteil sei daher auch ein wichtiges Signal für andere Bereiche der EU. „Ich möchte mir nicht ausmalen, was das bedeutet hätte, hätte man hier ein Präjudiz geschaffen.“

Der SPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Andreas Schieder, frohlockte: „Der EuGH wird heute zum Airbag für die europäischen AutofahrerInnen“. Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) erklärte, er sei froh, dass die EuGH-Richter der Argumentation Österreichs gefolgt sind. Die NEOS jubelten über das „klare Zeichen für ein offenes Europa ohne Grenzen“. Die Autofahrerklubs ARBÖ und ÖAMTC reagierten ebenfalls erleichtert. Auch der Auto-kritische Verkehrsclub VCÖ zeigte sich über das Urteil erfreut. Für die Arbeiterkammer ist das Urteil ein „Sieg der europäischen Idee“.

„Mittelbare Diskriminierung“

Die Pläne für die Pkw-Maut sahen vor, dass alle in Deutschland zugelassenen Fahrzeugbesitzer eine Jahresvignette von höchstens 130 Euro zu entrichten hätten. Für im Ausland zugelassene Fahrzeuge war eine Gebühr lediglich im Fall einer Autobahnbenützung vorgesehen – wahlweise in Form einer Zehntages-, Zweimonats- oder Jahresvignette. Parallel dazu hatte Deutschland vorgesehen, seinen Landsleuten die Vignette über eine Entlastung bei der Kfz-Steuer zurückzuerstatten.

Die EU-Richter kamen in ihrem Urteil (C-591/17) nun zu dem Schluss, dass dies „eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit darstellt und gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs und des freien Dienstleistungsverkehrs verstößt“. Die von deutschen Fahrzeugbesitzern entrichtete Infrastrukturabgabe würde vollständig kompensiert, sodass die wirtschaftliche Last dieser Abgabe tatsächlich allein auf den Besitzern und Fahrern von in anderen EU-Staaten zugelassenen Fahrzeugen liege.

Verstoß gegen Binnenmarkt-Regeln

Hinsichtlich des freien Warenverkehrs stellte der Gerichtshof fest, dass die deutsche Pkw-Maut geeignet sei, den Zugang von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten zum deutschen Markt zu behindern. Zudem seien die Maßnahmen geeignet, den Zugang von aus einem anderen EU-Staat stammenden Dienstleistungserbringern und -empfängern zum deutschen Markt zu behindern.

Nicht recht gab der EuGH dem Vorbringen Österreichs, wonach auch die Modalitäten der Ausgestaltung und des Vollzugs der Abgabe diskriminierend seien. Dabei handelt es sich um die stichprobenartige Überwachung, die etwaige Untersagung der Weiterfahrt mit dem betreffenden Fahrzeug, die nachträgliche Erhebung der Infrastrukturabgabe, die mögliche Verhängung eines Bußgelds sowie die Zahlung einer Sicherheitsleistung.

Österreich hatte im Jahr 2017 beim EuGH geklagt, Verkehrsminister war damals Jörg Leichtfried (SPÖ). Im Februar 2019 hatte der Generalanwalt des Gerichtshofs vorgeschlagen, Österreichs Klage abzuweisen. Der Vorschlag des Generalanwalts ist für die Richter nicht bindend, in rund 80 Prozent der Fälle folgen sie allerdings – anders als in diesem Fall – seiner Rechtsansicht. (TT.com, dpa, APA)