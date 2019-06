Kapitänin der „Sea-Watch 3“ steuert trotz Verbots Lampedusa an

Rom – Trotz des italienischen Verbot hat die Kapitänin der „Sea-Watch 3“ Carola Rackete angekündigt, Lampedusa anzusteuern, um die 42 Migranten an Land zu bringen. „Ich habe beschlossen in den Hafen von Lampedusa einzufahren. Ich weiß, was ich riskiere, aber die 42 Geretteten sind erschöpft. Ich bringe sie jetzt in Sicherheit“, twitterte die deutsche Kapitänin am Mittwoch.

Zuvor hatte die Schiffscrew der deutschen Hilfsorganisation zwei Wochen vergeblich auf Landeerlaubnis gewartet. „14 Tage hat die EU die Sea-Watch 3 im Stich gelassen. Unsere Kapitänin hat keine Wahl“, erklärte die deutsche NGO. Der Beschluss wurde gefasst, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) am Dienstag einen Eilantrag der deutschen Hilfsorganisation, damit die 42 Migranten in Italien an Land gehen dürfen, abgelehnt hatte. (APA)