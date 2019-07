Kapitänin Rackete an geheimen Ort gebracht, Ausweisung wurde verweigert

Rom – Die Staatsanwaltschaft von Palermo hat eine Ausweisung der „Sea Watch 3“-Kapitänin, Carola Rakete, verweigert. Die deutsche Kapitänin soll demnach bis zum 9. Juli in Italien bleiben. An diesem Tag soll sie im sizilianischen Agrigent von den Staatsanwälten befragt werden, die gegen sie wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermitteln.

Der Präfekt von Agrigent hatte am Dienstag auf Druck des italienischen Innenministeriums einen Ausweisungsbefehl für die Kapitänin erlassen. Der Befehl muss jedoch von einem Zivilgericht von Palermo bestätigt werden. Angesichts des Widerstands der Staatsanwaltschaft kann die Kapitänin vorerst nicht ausgewiesen werden.

Die italienische Sprecherin der deutschen NGO, Sea Watch, Giorgia Linardi, erklärte, dass sich Rackete an einem geheimen Ort befinde. Sie wolle sich nach dem Medienrummel der vergangenen Tage erholen. Zuvor hieß es, Rackete sei aus Sicherheitsgründen abgetaucht. „Es gab einige generelle Drohungen gegen Carola“, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Watch am Mittwoch. „Deshalb haben wir sie an einen geheimen Ort gebracht. Über ihre weiteren Reisepläne werden wir uns nicht äußern.“

Ein Gericht in Sizilien hatte am Dienstag den Hausarrest gegen Rackete aufgehoben und den Haftbefehl nicht bestätigt. Nach Angaben von Racketes Anwalts steht am 9. Juli noch eine Anhörung der Staatsanwaltschaft an. Bis dahin wird die 31-Jährige in Italien bleiben müssen. Gegen Rackete wird wegen Beihilfe zu illegaler Migration ermittelt. Zwei weitere Vorwürfe – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen ein Kriegsschiff – wurden nach Medienberichten fallen gelassen.

Die letzte Nacht verbrachte Rackete noch einmal im sizilianischen Agrigent. Sie übernachtete in derselben Privatwohnung, in der sie unter Hausarrest gestellt worden war.

Salvini forderte sofortige Ausweisung der Kapitänin

Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte die sofortige Ausweisung der „Sea-Watch 3“-Kapitänin gefordert. Er hatte gedrängt, dass Rackete sofort nach Deutschland zurückgeschickt werde und nicht auf die kommenden Dienstag geplante Vernehmung warte, bei der es um das Vergehen der Beihilfe zur illegalen Einwanderung geht.

„Die Justiz müsste uns erklären, ob wir Fräulein Rackete in ein Flugzeug nach Berlin setzen können, oder ob wir sie beim Shoppen in Portofino sehen werden, bis sie das Leben anderer Polizisten gefährden wird“, sagte Salvini am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten. Den Beschluss einer sizilianischen Untersuchungsrichterin, Rackete freikommen zu lassen, bezeichnete der Innenminister als „skandalösen Beschluss“.

Salvini sprach sich für eine Reform des Justizsystems in Italien aus, weil zu viele Richter seiner Ansicht nach politisch beeinflusst seien. Es müsse zu neuen Regeln in Sachen Anstellung, Ausbildung und Förderung der Richter kommen.

Rackete war am Samstag mit dem Schiff „Sea-Watch 3“ mit 40 Migranten unerlaubt nach Lampedusa gefahren. Bei der Einfahrt in den Hafen konnte nur knapp ein Zusammenstoß des Rettungsschiffs mit einem Patrouillenboot vermieden werden. Die Kapitänin wurde festgenommen und auf der sizilianischen Insel zunächst unter Hausarrest gestellt. Die „Sea-Watch 3“ wurde beschlagnahmt. (APA/dpa)