Von der Leyen: Abstimmung im Europaparlament hat begonnen

Straßburg, Brüssel – Im EU-Parlament in Straßburg hat die Abstimmung über die von den EU-Staats- und Regierungschefs als Kandidatin für den Vorsitz der EU-Kommission nominierte deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen begonnen. Bestätigt das derzeit 747 Mitglieder zählende Parlament den Vorschlag des Europäischen Rats mit absoluter Mehrheit, steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der EU-Kommission.

Die Wahrscheinlichkeit, dass von der Leyen bei der geheimen Wahl die notwendigen 374 Stimmen erhält, stieg kurz vor der Abstimmung stark an, als es aus Fraktionskreisen hieß, auch die Mehrheit der Sozialdemokraten (S&D) würde für die Kandidatin stimmen, und die Liberalen (Renew Europe) ihre Zustimmung signalisierten. Zuvor hatte die CDU-Politikerin nur auf die Stimmen ihrer Parteifamilie, der bei den EU-Wahlen als stimmenstärkste Fraktion hervorgegangene Europäischen Volkspartei (EVP), zählen können.

Rechte, Linke und Grüne gegen Von der Leyen

Die Rechtsallianz Identität und Demokratie (ID), die Linke und die Grüne Fraktion lehnen die Kandidatin ab, wobei es bei britischen Grünen Mandataren Sympathie für von der Leyen geben soll, die eine Brexit-Verschiebung „aus einem berechtigten Grund“ in Betracht zieht. Ob von der Leyen auch Stimmen aus der konservativen und europakritischen EKR-Fraktion (Europäische Konservative und Reformer) erhält, blieb bis kurz vor der Abstimmung offen.

Die Christdemokratin von der Leyen, die unabhängig vom Wahlausgang ihr Amt als deutsche Verteidigungsministerin am Mittwoch zurücklegen will, hatte am Dienstagvormittag in der Plenarsitzung ihre politischen Leitlinien als Kommissionspräsidentin für die fünfjährige Amtszeit vorgestellt. Im Anschluss daran debattierten die Abgeordneten.

Das EU-Parlament missbilligt die Vorgehensweise, mit der die EU-Spitzen von der Leyen ins Rennen gebracht haben. Diese hatten sich nach einem Marathongipfel Anfang Juli auf die CDU-Politikerin geeinigt und somit die Wahl eines vom EU-Parlament favorisierten Spitzenkandidaten für den Topjob ausgeschlagen. Fällt von der Leyen am Dienstagabend durch, müssten die EU-Staats- und Regierungschefs binnen eines Monats, vermutlich aber noch vor der Sommerpause im Juli, einen neuen Kandidaten vorschlagen. (APA)