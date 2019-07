Merkel und Steinmeier urlauben in Südtirol

Auf dem Weg in ihren Südtiroler Urlaubsort sind die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer gestern in einem Hubschrauber der deutschen Bundespolizei am Innsbrucker Flughafen gelandet. Von der Landeshauptstadt ging es mit der Limousine weiter nach Sulden am Fuße des Ortlers, wo die Kanzlerin seit einigen Jahren — mit einer Ausnahme im Vorjahr — ihren Sommerurlaub verbringt.

Ebenfalls schon Stammgast in Südtirol ist Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ihn besuchte LH Arno Kompatscher vergangenen Freitag auf dem Ritten, wo Steinmeier gerne im Sommer urlaubt. (TT)