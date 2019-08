Ex-Premier Letta „sehr besorgt“ über „politisches Chaos“ in Italien

Rom – Der frühere italienische Regierungschef Enrico Letta hat sich „sehr besorgt“ über das „politische Chaos“ in seinem Land geäußert. Der Sozialdemokrat, der von April 2013 bis Februar 2014 Ministerpräsident war, warnte am Sonntag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP vor allem vor Innenminister Matteo Salvini, der Italien womöglich „aus der EU führen könnte“.

Salvini hatte am Donnerstag die Koalition zwischen seiner rechtsextremen Lega-Partei und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung von Vizeregierungschef Luigi Di Maio nach nur 14 Monaten für gescheitert erklärt - angeblich wegen Unstimmigkeiten bei einem großen Infrastrukturprojekt. Er forderte schnellstmöglich Neuwahlen, die Lega stellte am Freitag einen Misstrauensantrag gegen den parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte.

Koalition von Anfang an zum Scheitern verurteilt

Letta sagte, die Regierungskoalition aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung sei von Anfang zum Scheitern verurteilt gewesen. Die Koalition habe „keine Chance“ gehabt, weil die beiden Parteien „inkompatibel“ seien. Salavini sei ein „großer Opportunist“, der jetzt versuche, seinen Nutzen aus der Krise zu ziehen.

Letta, der mittlerweile Dekan der Paris School of International Affairs an der Pariser Elite-Universität Sciences Po ist, geht von Neuwahlen in Italien aus. Eine Regierungsumbildung ohne Salvinis Lega hält er dagegen für unwahrscheinlich. Es sei „sehr kompliziert“, „so verschiedene Parteien“ wie die Fünf-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische Demokratische Partei (PD) zusammenzubringen, sagte Letta.

Absolute für Lega wäre laut Letta Gefahr für Italien

Die Lega, die bisher Juniorpartner in der Regierung ist, in Umfragen derzeit aber auf 36 bis 38 Prozent Zustimmung kommt, könne bei Neuwahlen auf eine absolute Mehrheit hoffen, sagte Letta. „Das wäre eine große Gefahr für das Land“, warnte der Ex-Regierungschef. „Salvini und seine souveränistischen Ideen könnten das Land au der EU treiben.“ Unter Salvini sei ein „italienischer Brexit“ nicht ausgeschlossen.

Letta warnte aber auch vor anderen „schrecklichen Konsequenzen“ einer Alleinregierung der Lega. Salvinis Einstellungen „gegen Migranten, gegen die Integration und das Zusammenleben“ könnten dann zur „Regel“ werden. Zudem könne die Lega das Land mit ihrer Wirtschaftspolitik in eine „strukturelle Krise“ stürzen. (APA, AFP)