Strache: „Hier ist nun Bundeskanzler Kurz gefordert“

Von Karin Leitner

Wien – „Wir sehen einige Punkte sehr kritisch.“ Das hat ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz am Mittwochvormittag zum – von Staatenvertretern aus aller Welt – ausverhandelten UN-Migrationspakt gesagt. Und so sei offen, ob die heimische Regierung dieses Abkommen am 10. Dezember bei einer Konferenz in Marra­kesch absegnet. Österreich werde sich jedenfalls mit anderen Ländern, die Vorbehalte haben, etwa der Schweiz und Dänemark, abstimmen.

Ein paar Stunden später wurde vermeldet, dass der Schweizer Bundesrat, die dortige Regierung, den Pakt gutheißt. Ändert es etwas an der Position von ÖVP und FPÖ, dass ein Mitstreiter wegfällt? „Nein“, heißt es gegenüber der Tiroler Tageszeitung im Kanzleramt. Derzeit würden zwei Möglichkeiten geprüft. Jene, „ob Österreich aus dem Pakt ganz aussteigt“, und jen­e, „ob mit völkerrechtlich verbindlichen Vorbehalten die Wirkung gewisser Bestimmungen für Zielländer für Österreich ausgeschlossen wird“. Wann soll das Ergebnis vorliegen? „Zeitgerecht“ vor der Zusammenkunft in Marokk­o „wird es eine gemeinsame Position der Bundesregierung geben“. Diese habe ja bereits „klargestellt, dass die Souveränität Österreichs sowie die eigenständige Gestaltung der Zuwanderungspolitik in jedem Fall gewährleistet werden“.

Auf rechten Online-Plattformen wird seit Längerem gegen das Abkommen kampagnisiert. Die FPÖ hat ebenfalls Druck gemacht – auf die ÖVP. Vizekanzler Heinz-Christian Strache verwahrte sich auch öffentlich gegen den Pakt. Vergangenen Samstag schrieb er auf Facebook: „Der vorliegende ,Global Compact für Migration‘ darf nicht durchgewunken, nicht unterstützt und auch nicht beschlossen werden. Die FPÖ lehnt den UN-Migrationspakt ab, unterstützt und unterschreibt diesen nicht!“ Dieser sei nämlich „gegen die Selbstbestimmung, die österreichische Souveränität und widerspricht inhaltlich dem österreichischen Regierungsprogramm massiv“. Und: „Dieser UN-Migrationspakt, welcher bereits unter dem ehemaligen Außenminister Kurz im Wesentlichen verhandelt wurde, darf daher auf keinen Fall durch das Bundeskanzleramt still und leise – am Ministerrat und der Regierung vorbei – in Marrakesch oder im Rahmen der kommenden UNO-Sitzungen 2019 durchgewunken werden. Hier ist nun Bundeskanzler Sebastia­n Kurz persönlich gefordert.“ Erstaunliche Worte Straches ob der bis dato demonstrierten Harmonie der Koalitionspartner. Dieses Posting ist auf Straches öffentlicher Facebook-Seite nicht mehr zu finden, auf seiner privaten ist es noch. Der Kanzlerpartei hat es wohl nicht konveniert.

In FPÖ-Regierungskreisen heißt es, von der TT gefragt, ob Straches Posting-Aussagen noch gelten: „Es gilt das, was der Vizekanzler beim Ministerrat gesagt hat, dass die Regierung dem Pakt skeptisch gegenübersteht. Und dass die Angelegenheit jetzt geprüft wird.“