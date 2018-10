Grasser-Prozess: Toifl, Wicki und Grasser gemeinsam in Zürich

Wien – Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und andere musste am Donnerstag einmal mehr der mitangeklagte frühere Anwalt Meischbergers, Gerald Toifl, Rede und Antwort stehen. Richterin Marion Hohenecker fragte wieder einmal zur Stimmung zwischen Grasser und seinem Trauzeugen Meischberger.

„Es gab keine Stimmung“, bestätigte Toifl frühere Aussagen. Knackpunkt seien die zahlreichen Medienauftritte Grassers gewesen, die Meischberger als kontraproduktiv erachtete. Eine Zeit lang sei der Kontakt zwischen beiden nur mehr über ihn, Toifl, gelaufen, sei sein Eindruck gewesen. Grassers wichtigstes Anliegen dabei sei die Bezahlung der Steuerschuld durch Meischberger gewesen.

Verhältnis zwischen Grasser und Meischberger verbessert

Zur Erinnerung: Meischberger hatte die Provision aus dem Buwog-Verkauf nicht versteuert. Dies tat er erst, nachdem die Provisionszahlung im Herbst 2009 an die Öffentlichkeit geriet. Allerdings hatte Meischberger das Problem, dass er das Geld für die Aufbringung der Steuerschuld erst auftreiben musste. Die Buwog-Provision war in Liechtenstein auf drei Konten verteilt worden, die laut Meischberger alle ihm gehörten. Laut Anklage gehörte eines der Konten Grasser, ein weiteres dem mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech. Zunächst gab es mehrere Treffen mit Meischberger, Grasser und Plech in Toifls Büro, Mitte Oktober 2009 habe er aber Meischberger und Grasser geraten, keinen Kontakt mehr zu haben, sagte Toifl.

Inzwischen hat sich das Verhältnis zwischen Meischberger und Grasser sichtlich gebessert. Die Prozesspausen verbringen sie oft zusammen, heute zu Prozessbeginn hat wieder einmal Grasser-Anwalt Manfred Ainedter den Ex-FPÖ-Generalsekretär anwaltlich mitvertreten, da Meischbergers Rechtsvertreter nicht anwesend war.

Grasser war mit Toifl und Wicki in Zürich

Toifl wurde auch über ein Treffen in Zürich befragt worden. Der damalige Anwalt Meischbergers traf dort mit Grasser den Schweizer Treuhänder Norbert Wicki, nun mitangeklagt.

Laut Toifl war Grasser deswegen beim Treffen dabei, weil es um Erlöse aus den Meinl-International-Power-Aktien ging, die von Meischberger an die Mandarin-Gesellschaft von Wicki übertragen worden waren. Für die Aktien habe es mehrere Liquidationszahlungen gegeben, Grasser habe darüber Bescheid gewusst.

In Meischbergers Tagebuch heißt es dazu, „Er (Grasser, Anm.) wird mit Geri (Toifl, Anm.) am 3.12. nach Zürich fliegen und die Dinge mit Wicki klären.“ Hier gebe es noch ein „Gefahrenpotenzial“, schrieb Meischberger.

Bei einem gemeinsamen Mittagessen in Zürich von Wicki, Grasser und ihm sei dann über die MIP-Liquidationserlöse gesprochen worden, so Toifl. Grasser war früher in der MIP-Führung tätig – zum Zeitpunkt des Mittagessens aber schon länger ausgeschieden, da im November 2008 eine andere Gruppe die Kontrolle der MIP übernommen hatte.

Wicki sei es bei dem Treffen vor allem um seine Steuerzahlungen gegangen, sagte Toifl, denn Wicki habe Steuern auf die fast eine Million Euro schwere Bareinzahlung auf das Mandarin-Konto zahlen müssen - das Mandarin-Konto sei aber gesperrt gewesen. Die Bareinzahlung auf das Mandarin-Konto stammt laut Wicki aus einem Russlandgeschäft, für das er das Honorar in bar von ihm unbekannten Männern am Züricher Flughafen erhalten hatte. Nun habe er Steuern zahlen müssen für das auf dem Konto liegende, gesperrte Geld, deswegen sei Wicki „zornig“ auf Grasser gewesen, da dieser ihm Meischberger vorgestellt habe und Meischberger an der Sperre des Mandarin-Kontos schuld gewesen sei. „Wie hat Grasser reagiert?“ wollte Richterin Marion Hohenecker wissen. „Nicht so eloquent wie sonst“, meinte Toifl.

Wicki bestätigte, dass er für das Geld auf dem Mandarin-Konto Steuern zahlen musste. Er habe das Geld im Jahr 2008 verdient, also sei es um die Steuererklärung für 2008 gegangen. Richterin Marion Hohenecker wollte genau wissen, wann er seine Steuererklärung dazu gemacht habe, doch Wicki konnte sich nicht mehr erinnern und versprach seine Steuererklärung vorzulegen. Auch Grasser schaltete sich in die Schilderung ein, Wicki habe sogar von ihm gewollt, dass er für ihn die Steuer bezahle - was er selbstverständlich abgelehnt habe. Weiters sei es dann um die MIP-Liquidationszahlungen gegangen. (APA)