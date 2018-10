„Phantasielos und frei von Moral“: Turrini kritisiert Regierung scharf

Wien – Peter Turrini ist bekannt für seine gesellschaftskritischen Werke. Auch in einer Rede anlässlich einer Republiksfeier des SPÖ-Parlamentsklubs am Dienstagabend nimmt er sich kein Blatt vor den Mund. Besonders die Regierung sieht Turrini kritisch, aber auch die generelle politische Kultur sieht der 74-Jährige verroht und am absteigenden Ast.

„Es scheint, als sei ein Wettrennen darüber ausgebrochen, wer der größere Feind des Nächsten ist, wer die Schwächeren am besten verhöhnen kann“, klagt Turrini laut einem Redetext, welcher der TT vorliegt. Es gehe dabei um den Charakter des einzelnen, der Begriff „Rechtsruck“ reiche nicht aus.

Flüchtlinge „wie Menschen behandeln“

Besonders am Umgang mit Flüchtlingen könne man dies erkennen, meint Turrini in seiner Rede. Natürlich sei dieser nicht einfach. „Wir hatten Flüchtlinge in unserem Haus, fallweise ziemlich viele“, erzählt der Autor. „Flüchtlinge entsprechen nicht unbedingt unseren Idealvorstellungen. Sie sind Menschen mit Ansprüchen und Widersprüchen“.

Es sei wichtig, Flüchtlinge „wie Menschen zu behandeln“. Dabei sei die Regierung eigentlich in der Pflicht. „Eine demokratische Regierung müsste diesem grassierenden Fremdenhass entgegentreten, doch das explizite Gegenteil geschieht“.

Menschen, die Flüchtlingen helfen, würden verhöhnt. Schlagzeilen würden die machen, die Flüchtlinge kritisieren oder sogar tätlich angreifen, meint Turrini mit Blick auf die ungarische Kamerafrau Petra László. Diese hatte einem auf sich zulaufenden Flüchtling, der ein Kind auf dem Arm trug, ein Bein gestellt, so dass dieser stürzte.

Turrini kritisiert „Zyniker der Macht“

„‚Gutmensch‘ ist zu einem Schimpfwort geworden, als wäre es höchst erstrebenswert sein, ein ‚Schlechtmensch‘ zu sein“, sagt Turrini. Und kritisiert auch die österreichische Bundesregierung. „Im September 2018 starben mehr als 200 Bootsflüchtlinge im Mittelmeer. Zyniker der Macht, zu denen ich auch den österreichischen Bundeskanzler Kurz zähle, sagen, es müssten noch mehr Menschen ertrinken, um die Flüchtlinge von einer Flucht über das Meer abzuhalten.“

„Die rechten Regierungen nehmen den Schwächeren etwas weg und geben es den Stärkeren.“ Peter Turrini

Die Regierung sei generell „phantasielos und frei von Moral“. Statt Bedürftigen zu helfen, würde oft das Gegenteil gemacht: „Die rechten Regierungen nehmen den Schwächeren etwas weg und geben es den Stärkeren“, kritisiert der Schriftsteller.

Besonders im Sozialbereich käme es zu Kürzungen – etwa bei Frauenvereinen. Arbeiterrechte würden reduziert und Organisationen, die Flüchtlingen helfen, die Gelder entzogen. Für Turrini ist das „ein Staatsstreich in Zeitlupe gegen die Zivilgesellschaft“. Die Regierung wolle eigentlich keine Integration, so Turrini.

12-Stunden-Woche: System „frißt am Ende alle auf“

Besonders, was die 12-Stunden-Woche bedeute, müsse man sich überlegen. „Für viele arbeitende Menschen, vor allem solche, die nicht in den Metropolen wohnen, die pendeln müssen, bedeutet diese Freiheit folgendes: Eine bis zwei Stunden Fahrt zum Arbeitsplatz, zwölf Stunden Arbeit, eine bis zwei Stunden Heimfahrt vom Arbeitsplatz, Eintreffen in der eigenen Wohnung meist erst lange nach Eintritt der Dunkelheit, eine bleierne und traumlose Nacht und die ewige Hoffnung auf einen Hauptgewinn im Lotto.“

„Auch etliche Manager, mit oder ohne Boni, kommen im Dunkeln nach Hause, müde und leer, nachdem sie tagsüber die umfassende Entschlossenheit gemimt haben“, schreibt Turrini. „Wir leben in einem System, das am Ende alle auffrißt“.

Turrini: FPÖ mit „braunen Rülpsern“, Kurz schweigt

Dass Innenminister Herbert Kickl die Absicht habe, bei einer Straftat Verdächtigen die Nationalität zu nennen, sei „eine unverhohlene Aufforderung zur Menschenjagd“. Generell käme von der FPÖ gefährliches Gedankengut und „braune Rülpser“.

Kanzler Kurz würde zu all dem schweigen, so Turrini. Am Anfang seines politischen Weges sei er für Turrini „nicht ganz unsympathisch“ gewesen. Dann jedoch „muß er entdeckt haben, dass es zielführender ist, sich selbst und andere zu verraten, um schneller voranzukommen.“ Kurz sei „eine einzige Oberfläche“ geworden.

Er sehe, wenn er ein Foto von der Regierung machen würde „des Kaisers allerneueste Kleider: Die Niedertracht in Staatsgewand“. (mats)