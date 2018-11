Aufregung um Faßmann-Sager: Antisemitische Postings „ignorieren“

Wien – Aufregung gibt es um Aussagen von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) in der „ZiB2“ vom Montagabend. Auf die Feststellung von Moderator Tarek Leitner, dass es nach dem Besuch von US-Investor George Soros im Web „eine antisemitische Grundstimmung an die Oberfläche“ gespült habe, antwortete Faßmann: „Richtig. Und das muss man nicht alles zur Kenntnis nehmen. Das hat man zu ignorieren, weil es zu ignorieren ist.“ Faßmann muss sich nun in sozialen Medien den Vorwurf gefallen lassen, die Augen vor Antisemitismus zu verschließen.

Das Treffen von Faßmann und Soros vom Sonntagabend – in dem es um die bevorstehende Übersiedelung von Soros‘ Central European University nach Wien ging – war in Hunderten Twitter- und Facebookpostings als „Verrat“ beschimpft worden. Soros wurde „zur Hölle“ gewunschen und als einer „der größten Teufel unserer Erde“ bezeichnet. Mehrere Poster bezogen sich auch auf die in antisemitischen Kreisen verbreitete Theorie, wonach Soros mit seinem „schmutzigen Geld“ Wirtschaftsmigranten nach Europa treibe. Andere verwiesen darauf, dass Soros „Jude“ sei.

Faßmann bei Kopftuchverbot an Volksschulen zuversichtlich

Faßmann erklärte weiters in der „ZiB2“, dass er noch Hoffnung auf eine Verfassungsmehrheit für das Kopftuchverbot an den Volksschulen – also die Zustimmung von SPÖ und/oder NEOS – habe, auch wenn diese bereits erklärt haben, eine solche Einzelmaßnahme nicht mittragen zu wollen. Die Verhandlungen über den Antrag würden erst beginnen.

Die Frage, ob er sich tatsächlich auf das Risiko eines einfachen Gesetzes – das dann möglicherweise vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben würde – einließe, stellt sich für Faßmann noch gar nicht. Der parlamentarische Prozess beginne erst, es könne durchaus sein, „dass andere Parteien mitgehen“, demonstrierte er Zuversicht.

Den Einwand, dass es keinerlei Studien darüber gebe, wie viele Mädchen in Volksschulen überhaupt Kopftuch tragen, ließ der ÖVP-Minister nicht gelten. Dieses Gesetz sei nicht „eine Frage von Wissenschaft“, sondern es gehe um eine gesellschaftspolitische Normsetzung und darüber müssten die Parteien nachdenken. (TT.com, APA)