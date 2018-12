Kassenreform beschlossen: Vorweihnachtlicher Unfriede

Von Karin Leitner

Wien – Die Sozialversicherungsreform polarisiert und emotionalisiert seit Wochen. Nun ist sie Gesetz geworden.

Bei der Debatte vor dem Beschluss geht es im Nationalrat heftiger zur Sache als bei allen bisherigen Debatten unter der Regentschaft von ÖVP und FPÖ.

Es gibt eine „tatsächliche Berichtigung“ nach der anderen (eine solche kommt, wenn ein Abgeordneter meint, ein Redner einer anderen Fraktion habe Unwahres behauptet). Es gibt Zwischenrufe von Mandataren, Ordnungsrufe des Präsidenten.

Der Polit-Frontverlauf: hier die für die Neuerungen zuständige FPÖ-Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, türkise und blaue Parlamentarier; da jene von SPÖ, NEOS und der Liste Jetzt.

Hartinger-Klein wartet ob des Sozialversicherungswerks mit Superlativen auf: „Wir schreiben Geschichte. Das ist die größte Reform in der Zweiten Republik.“ Seit Jahrzehnten sei diese nötig, erst diese Regierung habe „den Mut dazu“.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger ortet ebenfalls Historisches: „Wir schreiben im Bereich der Sozialversicherung Geschichte.“ Mit den Sozialdemokraten sei Derartiges nicht machbar gewesen – rote Gewerkschafter hätten Änderungen verhindert. In Richtung der SPÖ-Mandatare befindet er: „Es geht Ihnen allein um Ihre Funktionäre.“

FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch wird bei ihrer Rede laut – und formuliert die Kritik an der größten Oppositionspartei und den ÖGBlern deftiger als Wöginger: „Ich bin ja schon froh, dass sie heute nicht mit dem Pflasterstein gekommen sind.“ Den Grund für die Demonstration von Kassenbediensteten und Gewerkschaftern tags zuvor in Wien glaubt die Blaue zu kennen: „Die roten Bonzen sind die Verlierer.“

Der Befund der Oppositionellen ist naturgemäß ein anderer. Als „brandgefährlich“ qualifiziert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, was die Koalitionäre bei den Kassen tun: „Sie setzen eine gut funktionierende, ausfinanzierte Gesundheitsversorgung aufs Spiel.“ Die Diagnose der Ex-Gesundheitsministerin: In den Gremien der Selbstverwaltung werde „umgefärbt“, Selbstbehalte und Ambulanzgebühren stünden bevor, Leistungen würden eingeschränkt.

Für NEOS-Klubobfrau Beat­e Meinl-Reisinger bietet die Regierung „nicht die größte Sozialversicherungsreform aller Zeiten“; „Pflanz“ und „Augen­auswischerei“ macht sie aus: „Die Kasse der Beamten mit besseren Leistungen als jen­e der Gebietskrankenkassen bleibt unangetastet. Die Kass­e der Bauern, Ihre Klientel, bleibt unangetastet.“

Daniela Holzinger, Mandatarin der Liste Jetzt, verweist darauf, dass die Arbeitgebervertreter zu Lasten der Arbeitnehmervertreter in den Gremien fortan mehr zu sagen haben als derzeit. ÖVP und FPÖ hätten bei der Reform nur eines im Sinn gehabt: „Den Ausbau des schwarzen Machtmonopols unter blauer Schützenhilfe.“

Mit dem Ende dieser Nationalratssitzung ist die Caus­a Sozialversicherung nicht erledigt. Sie wird ein Fall für das Höchstgericht. Die SPÖ, die AK und die Pensionistenvertreter werden sich an die Verfassungsrichter wenden. Die Präsidenten Ingrid Korosec (ÖVP) und Peter Kostelka (SPÖ) begründen das so: Dass der Seniorenrat als gesetzliche Interessenvertretung in den Sozialversicherungsremien auch nach der Reform nicht vertreten sein werde, sei Diskriminierung.