Ausgehverbot für Asylwerber wäre rechtswidrig

Von Michael Sprenger

Wien – Die Forderung von FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus, für Asylwerber eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen, ist aus der Sicht des Verfassungsexperten Univ.-Prof. Heinz Mayer rechtlich nicht möglich. „Dies wäre ein klarer Verstoß gegen die Genfer Flüchtlingskonvention“, sagt Mayer gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Im Einzelfall kann ein Ausgehverbot nach dem Paragrafen 15b des Asylgesetzes jetzt schon angeordnet werden – allerdings nicht als pauschale Maßnahme.

Das generalisierende blaue Verlangen wäre so auch mit dem EU-Recht nicht in Einklag zu bringen. „Ein generelles Ausgehverbot würde Artikel 7 der Aufnahmerichtlinie klar widersprechen“, erklärt der Europarechtsexperte Univ.-Prof. Walter Obwexer im Gespräch mit der TT.

In der Aufnahmerichtlinie wird geregelt, dass sich der Antragsteller, also Asylwerber, im Hoheitsgebiet frei bewegen kann. Eine Ausgangssperre zu verhängen, wäre im Einzelfall nur dann möglich, wenn es sich um einen Gefährder handelt. „Aber man kann nicht alle Asylwerber zu Gefährdern erklären.“

Gudenus begründet seine Forderung im Interview mit der Tiroler Tageszeitung unter anderem mit der Zunahme von Messerattacken um 300 Prozent. Er stellt einen Zusammenhang mit den Flüchtlingen her.

Laut Daten des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2007 bei 189 angezeigten Fällen Messer verwendet. 2016 ergab die Auswertung der Tatmittel schon 743 Messerattacken. In Prozenten ergibt das ein Plus von 293 Prozent bei Stichwaffen. Generell sind Gewaltdelikte in Österreich aber rückläufig.