Höhere Löhne, Rauchen ab 18 oder Ehe für alle: Das bringt 2019

Die Verordnung für die Indexierung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder tritt in Kraft. Damit wird diese finanzielle Unterstützung an die Lebenserhaltungskosten in jenem Land angepasst, in dem das Kind von in Österreich Beschäftigten lebt. Die EU-Kommission hat die Kürzungen kritisiert und droht mit einem Verfahren.