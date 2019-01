Gelöbnis aller Parteien: Kostenlimit wird nicht überschritten

Wien – Sieben Millionen Eur­o pro Partei – diese Kosten­grenze gilt seit 2012 für alle Bundeswahlen. Bei der vergangenen Nationalratswahl haben drei Parteien das Limit überschritten. Die ÖVP meldete dem Rechnungshof knapp 13 Millionen, die FPÖ 10,7 Millionen, die SPÖ 7,3.

Am 26. Mai steht die EU-Wahl an. Wie viel haben die Stimmenfänger für die Kampagne budgetiert? Das stehe noch nicht fest, heißt es in der ÖVP-Zentrale. Parteichef Sebastian Kurz hat beteuert, dass die Grenze diesmal eingehalten werde.

Derlei verlautet auch aus der FPÖ. Es sei geplant, sich an das Limit zu halten. Wie viel hat die Vizekanzlerpartei für Werbung vorgesehen? Das werde demnächst „in den Gremien“ festgelegt, wird der TT gesagt. Auch aus der SPÖ gibt es noch keine Summe, auch von dort kommt vorerst nur ein Versprechen: „Wir werden die Obergrenze penibel einhalten.“ Die NEOS und die damalige Liste Pilz, die jetzige Liste Jetzt, haben sich 2017 an die gesetzlichen Vorgaben gehalten; das wollen sie nunmehr ebenfalls tun. Die NEOS haben 1,7 bis 2,2 Millionen eingepreist.

Vor allem für die Grünen, die im EU-, aber nicht mehr im heimischen Parlament sind, sind sieben Millionen eine utopische Summe: „Wir werden deutlich unter einer Million bleiben“, sagt Wahlkampf­leiter Thimo Fiese­l der TT. Via „Fundraising und Crowd­funding“ wollen die Ökos Geld lukrieren. „Wir werden versuchen, die Wähle­r mit kreativen Wahlkampf-Konzepten zu erreichen.“

Auf Mäzene hoffen die Wahlkampfmanager aller Parteien. Derzeit sind Zuwendungen ab 3500 Euro offenzulegen. Die Freiheitlichen wollen, dass Parteispenden weitgehend verboten werden. Gaben über 3500 Euro solle es nicht mehr geben; die Parteienförderung reiche. Auch die SPÖ möchte ein Spendenverbot – ab einem Limit von 100.000 bis 150.000 Euro. Bemerkenswert: Das Begehren der FPÖ richtet sich primär gegen den Koalitionspartner. Die ÖVP plädiert ja dafür, die Parteienförderung „einzufrieren“. Im Nationalratswahlkampf 2017 hat sie 1,2 Millionen von Großspendern (über 3500 Euro) bekommen. Zum jetzigen Vorstoß der FPÖ äußert sie sich nicht. Spenden über 50.000 Euro müssen dem Rechnungshof sofort gemeldet und dort im Internet veröffentlicht werden. Die Meldepflicht wird aber häufig umgangen – indem hohe Beträge in Tranchen gestückelt werden. (kale)