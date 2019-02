Asyl-Lehre: Brief an Kanzler

Wien – Oberösterreichs Integrationslandesrat Rudolf Anschober (Grüne) erhöht den Druck für seine Initiative „Ausbilden statt Abschieben“ für Asylwerber in Lehre. Mit einem offenen Brief an Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will er deren „Gesprächsverweigerung“ beenden, um eine Lösung für die von Abschiebung bedrohten Asylwerber in Lehre zu finden. Seit einem Jahr habe er mehrmals um einen Gesprächstermin gebeten. Vergebens. Deshalb habe er am Freitag einen offenen Brief online gestellt. Aus dem Büro von Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal hieß es, dass man am 6. September auf einen offenen Brief Anschobers geantwortet habe.

Anschobers Initiative unterstützen bereits knapp 70.000 Personen, 119 Gemeinden mit 2,8 Millionen Einwohnern haben Unterstützungsbeschlüsse gefasst. 1217 Unternehmen tragen die Initiative mit und über 100 Prominente sind an Bord. An neuen Prominenten konnte Anschober Erwin Pröll und Tirols LR Beate Palfrader verkünden. (TT)