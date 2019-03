Noch „ein bissl was zu tun“: Viele Appelle zum Frauentag

Wien – Anlässlich des Internationalen Frauentags haben sich zahlreiche Parteien und Organisationen zu Wort gemeldet. Sie machten auf bestehende Ungleichheiten aufmerksam, wandten sich gegen Gewalt an Frauen und forderten Maßnahmen zur Schließung der Einkommensschere.

Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß der ÖVP verwies auf die Folgen der Teilzeitarbeit und will dafür sensibilisieren, um Altersarmut zu vermeiden.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck brachte den Vorschlag ein, dass Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, bei der Vergabe von Genossenschaftswohnungen bevorzugt werden sollen. Die Minsterin will das im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz festschreiben. Voraussetzung für die Vorreihung ist die Vorlage einer einstweiligen Verfügung, einer behördlich verfügten Wegweisung oder einer Exekutionsordnung. „Gerade für diese Frauen ist es wichtig, möglichst rasch Stabilität und Unabhängigkeit im Alltag zu bekommen“, so die ÖVP-Ministerin.

FPÖ: „Auf das Erreichte stolz sein“

Lobende Worte zum Weltfrauentag gab es von Koalitionspartner FPÖ. So erklärte FPÖ-Frauensprecherin Carmen Schimanek: „Am Frauentag soll mehr auf das Erreichte geblickt werden, anstatt ausschließlich Missstände aufzuzeigen.“ Zwar habe man noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, man dürfe aber auf das Erreichte stolz sein, so Schimanek.

Außen-und Integrationsministerin Karin Kneissl nannte den Kampf gegen Gewalt an Frauen als oberste Priorität. „Durch die Zuwanderung aus patriarchalisch geprägten Gesellschaften und die Flüchtlingsbewegungen der vergangenen Jahre, hat sich auch in Österreich ein Weltbild ausgebreitet, in dem Frauen nicht als gleichberechtigt akzeptiert und der Gewalt der Boden bereitet wird“, so Kneissl.

SPÖ will Frauentag zum Feiertag erklären

Die SPÖ-Frauen haben den Frauentag zum Anlass genommen, ihren EU-Wahlkampf unter dem Motto „Zusammenhalt für Europa“ zu starten. Neben mehr Lohngerechtigkeit forderte die Listenzweite Evelyn Regner auch, nach Berliner Vorbild, den Frauentag zum Feiertag zu erklären.

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner forderte in einer Aussendung die rasche Umsetzung eines Lohntransparenzgesetzes, die gesetzliche Anrechnung der Karenzzeiten bei Lohnvorrückungen, einen Rechtsanspruch auf einen Papamonat sowie die Aufstockung der Geldmittel für Fraueneinrichtungen und Gewaltschutz. „Wir können nicht hundert Jahre warten bis sich die Einkommensschere schließt. Wir müssen jetzt handeln!“, betonte sie.

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und die SPÖ Kandidatin für die EU-Wahl Evelyn Regner bei einer gemeinsamen Konferenz. - APA

Die Partei JETZT pochte bei ihrer Pressekonferenz auf die Umsetzung einer Unterhaltsgarantie. So erinnerte Frauensprecherin Maria Stern die Bundesregierung an die im Wahlkampf von allen Parteien zugesagte Sicherung des Unterhalts für Kinder von Allerziehern. „Der Bruch dieses Wahlversprechens ist mit nichts zu entschuldigen“, empörte sich Stern.

Grüne starten Kampagne gegen sexuelle Belästigung

Die Grünen Frauen Wien stellen den Frauentag unter das Motto „Für ein Leben frei von Gewalt“ und starteten die Kampagne „Es ist sexuelle Belästigung“. Diese werde oft verharmlost, dabei handle es sich um Gewalt. Ziel sei es daher, mit der Kampagne Bewusstsein schaffen.

Auch in der Hofburg wurde der Frauentag gefeiert. So lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen Vertreterinnen aus Politik, Wissenschaft und Kultur zur Vorführung einer Dokumentation über Frauenhäuser. In seiner Rede fand der Bundespräsident auch mahnende Worte. So solle Gleichstellung auf allen Ebenen eigentlich „eine Selbstverständlichkeit“ sein, es gebe aber noch „ein bissl was zu tun“. Aufholbedarf sah Van der Bellen auch in der Politik. Neben 100 Jahren Frauenwahlrecht erinnerte der Bundespräsident auch an „100 Jahre männliche Bundespräsidenten“, und „bevor Sie über mich herfallen, füge ich hinzu: auch 100 Jahre männliche Bundeskanzler“. „Dieser 8. März ist Ihr Feiertag, ist Ihr Kampftag, aber es ist nicht Ihr Kampf allein“, versprach Van der Bellen den Frauen. Auf Facebook bekannte sich der Bundespräsident dazu passend: „Ich bin Feminist“.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Ehefrau Doris Schmidauer bei den Feierlichkeiten. - APA

Organisationen fordern mehr Förderung und besseren Schutz

ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Korinna Schumann erklärte in einer Aussendung: „Wir brauchen ein modernes Frauen-, Familien- und Gesellschaftsbild für eine gerechtere und partnerschaftliche Verteilung von Macht, Einkommen und Arbeit.“ Statt einer Politik, die nur der Wirtschaft diene, sei es an der Zeit, Frauen und ihre Anliegen in den Fokus zu rücken, so Schumann.

Die Nachteile von Frauen am Arbeitsmarkt auszugleichen, das forderte Arebiterkammerpräsidentin Renate Anderl. Konkret brauche es etwa ein ausreichendes Angebot an qualitätsvoller ganztägiger Kinderbetreuung sowie von Ganztagsschulen, ausreichend Arbeitsmarktmittel für Frauen und die frühzeitige Unterstützung des Wiedereinstiegs. Anderl pochte auch auf die gesetzliche Anrechnung von Elternkarenz auf alle Ansprüche im Dienstverhältnis.

„Frauen haben sich am Spielbrett der Gesellschaft zwar bewegt, allerdings zumeist seitwärts“, stellte Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross fest. Frauen seien so gut ausgebildet, wie nie zuvor, dennoch erhalten sie weniger Gehalt für gleiche Arbeit und seien in Führungspositionen stark unterrepräsentiert.

Die Katholische Frauenbewegung Österreichs forderte Maßnahmen, um Machtmissbrauch in der Kirche wirkungsvoll entgegentreten zu können. In der Kirche sei der Kampf um Gleichberechtigung, wie auch die aktuelle Debatte um sexuellen Missbrauch zeige, „mehr als ein Gebot der Stunde“. (TT.com/APA)