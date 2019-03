Rote Ernüchterung nach Salzburg-Wahl

Wien – Das flache Land war schon bislang keine Hochburg für die Sozialdemokratie, doch bei den vergangenen Wahlgängen konnten die schmerzhaften Verluste auf dem Land, wie eben zuletzt bei der Nationalratswahl, durch Zugewinne in den Städten kompensiert werden.

Bei internen Strategiegesprächen in der SPÖ spielen daher die Ballungszentren immerzu eine entscheidende Rolle – wenn es um die Zukunft geht. Auch deshalb ist die Niederlage bei der Bürgermeister-Direktwahl und der Mehrheit im Salzburger Gemeinderat ein herber roter Dämpfer.

Nach dem abrupten Ende der Ära Gabi Burgstaller als Salzburger Landeshauptfrau ist seit Sonntag nun auch die jahrzehntelange Vormachtstellung in der Landeshauptstadt endgültig besiegelt. Also musste sich die SPÖ-Spitze nach der Niederlage in Salzburg mit den vier neuen Bürgermeistern bzw. Bürgermeisterinnen von Mattsee, Zell am See, Hallein und Straßwalchen trösten. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda räumte aber trotzdem ein, dass „das Ergebnis der Stadt Salzburg natürlich bitter bleibt“.

Bitter war auch das sonntägliche Wahlergebnis der vorgezogenen Gemeinderatswahl in Stockerau (Bezirk Korneuburg). Die Volkspartei erreichte 18 der 37 Mandate und siegte mit deutlichem Abstand vor der SPÖ, die seit Jahrzehnten die stärkste Kraft in der niederösterreichischen Stadtgemeinde war.

Mit Blick auf die Landeshauptstädte gelten für die SPÖ nur noch Wien und Linz als konstante Hochburgen.

In Klagenfurt konnte die SPÖ mit Maria-Luise Mathiaschitz den Bürgermeistersessel von den Blauen erobern. Matthias Stadler sorgt dafür, dass im schwarzen Kernland Niederösterreich zumindest in St. Pölten ein roter Fleck bestehen bleibt. Schwarz hingegen ist Eisenstadt im roten Burgenland.

Nachhaltig ernüchternd für die SPÖ ist der 2003 an die ÖVP verloren gegangene Bürgermeistersessel in Graz.

In Bregenz gab es in die 1970er- und 1980er-Jahre rote Gemeindechefs. Seit den 1990er-Jahren besiegelte die ÖVP in der Festspielstadt wieder ihre Vormachtstellung.

In Innsbruck wurde die SPÖ zwar bei bundesweiten Wahlen öfters stimmenstärkste Partei, doch bei den Gemeinderatswahlen war sie chancenlos – auch als sich dort die ÖVP im Streit entzweite. Nutznießerin der Parteispaltung waren die Grünen. Mit Georg Willi stellen sie seit der vergangenen Kommunalwahl den Bürgermeister. (misp)