Weitergabe von Doping-Video: Wieder Zwist im Hause Kickl

Wien – Im Innenministerium in der Herrengasse herrscht wieder einmal dicke Luft. Nicht im Kabinett von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), wohl aber ganz oben in der Beamten- und Befehlskette des Hauses. Was ist passiert? Von mehreren Seiten aus dem Innenministerium wurde der Tiroler Tageszeitung bestätigt, dass es im Zusammenhang mit der Weitergabe eines Videos durch einen Polizisten während der Anti-Doping-Razzia in Seefeld zu einem lautstarken Disput zwischen Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, und Franz Lang, Direktor des Bundeskriminalamts, gekommen war. Goldgruber soll bei dieser Auseinandersetzung Lang vorgeworfen haben, in dieser Causa zu lax agiert zu haben. Goldgruber ist – wie jeder Generalsekretär – von der neuen Bundesregierung mit einem Weisungsrecht ausgestattet worden. „Lang wurde von Goldgruber regelrecht niedergebügelt“, sagt ein ranghoher Beamter aus dem Ministerium. (Der Polizist, der das Video weitergegeben haben soll, ist mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses angeklagt worden.)

FP-naher Goldgruber hat VP-nahen Lang gemaßregelt. - APA

Lang hat schon länger Herzprobleme. Der Streit mit Goldgruber war für ihn nicht folgenlos. Starkes Herzflimmern setzte ein. Lang ist seither im Krankenstand. Dies wurde der TT offiziell aus dem Innenministerium bestätigt. Bestritten wird, dass Lang suspendiert worden ist, wie kolportiert wird. „Hier handelt es sich um ein bösartiges Gerücht“, wurde der Tiroler Tageszeitung mitgeteilt.

Zwischen Goldgruber und Lang, er ist auch stellvertretender Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, soll das Verhältnis schon länger angespannt sein. Lang gilt als ÖVP-nahe. Sein rasanter Aufstieg unter ÖVP-Innenministern begann nach seiner Tätigkeit als Chefermittler bei der Brandkatastrophe in Kaprun.

Lang hatte nach Disput mit Goldgruber Herzflimmern. - APA/EXPA/MICHAEL GRUBER

Goldgruber ist von Innenminister Kickl als Generalsekretär eingesetzt worden. Er ist Gründungsmitglied der FPÖ-nahen freien Exekutivgewerkschaft. Bereits seine Bestellung löste im Haus Unmut aus. Und wegen seiner Rolle in der Verfassungsschutz-Affäre, zu der es derzeit einen U-Ausschuss gibt, sorgte er immer wieder für Schlagzeilen. Goldgruber war auch verantwortlich für die Suspendierung des obersten Verfassungsschützers Peter Gridling. Diese wurde vom Bundesverwaltungsgerichtshof aufgehoben. (kale, misp)