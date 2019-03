Blaue Burschenschafter und Identitäre unter einem Dach

Von Karin Leitner

Wien – Seit Jahren haben Freiheitliche Kontakte zur rechtsextremen Identitären Bewegung (IB). Herbert Kickl sprach 2016 bei einer Rede auf dem rechtsextremen Kongress „Verteidiger Europas“, bei dem auch Identitäre waren, von „Gleichgesinnten“, die da zusammengekommen seien. Von Nationalratsmandatar Wolfgang Zanger gab es Grußworte bei einem Aufmarsch der Identitären. Parteichef Heinz-Christian Strache teilte Postings von ihnen, verteidigte sie gegen Kritiker.

Nun, da bekannt geworden ist, dass der rassistische Attentäter von Christchurch IB-Sprecher Martin Sellner Geld gespendet hat – und gegen diesen ermittelt wird –, versuchen die Blauen, so zu tun, als würden sie die Identitären nur vom Hörensagen kennen. Strache bestreitet, dass es Verbindungen gibt. Dabei sind FPÖler und Identitäre in Linz sogar unter einem Dach. In der „Villa Hagen“ ist ein von FPÖ-Funktionären geführtes Studentenheim; dort ist auch der Sitz der Burschenschaft „Arminia Czernowitz“, der neben den Linzer Stadtregierungsmitgliedern Markus Hein und Michael Raml mehrere FPÖ-Gemeinderäte angehören. Die Identitären haben in der „Villa Hagen“ ihr „Khevenhüller-Zentrum“; ein solches gibt es auch in Graz. Die Villa gehört laut Grundbuch dem Verein „Studentenheim Urfahr“. Dessen Obfrau ist Martina Grabmayr, die Ehefrau des Linzer FPÖ-Gemeinderats Wolfgang Grabmayr. Dieser ist Vereinskassier. Schriftführer ist Wolfgang Kitzmüller. Er ist FPÖ-Gemeinderat in Kirchschlag und Ehemann der Dritten Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller.

Der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Hein gibt sich unwissend. Von einem „Khevenhüller-Zentrum“ habe er noch nie etwas gehört, sagte er den Oberösterreichischen Nachrichten. FPÖ-Sicherheitsstadtrat Raml beteuert: „Mir war bislang nicht bekannt, dass die Identitären auch in diesem Gebäude sind.“

Die Verbindungen Freiheitlicher mit den Identitären werden auch außerhalb Österreichs registriert – und könnten Folgen haben. Der deutsche CDU-Europapolitiker Elmar Brok sagt laut Bild: „Wir müssen uns insbesondere in Deutschland fragen, welche sicherheitsrelevanten Daten mit einem Innenminister der FPÖ geteilt werden können, der einst Vorträge vor diesen rechten Kadern gehalten hat.“

Womit die Sache auch für ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz stetig unangenehmer wird. Der sagt erneut, dass es „keine Kompromisse und null Toleranz bei jeder Art von Radikalismus“ für ihn gebe – und dass geprüft werde, die IB-Organisation aufzulösen.

SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda reicht das nicht: „Kurz hat die FPÖ in die Regierung geholt. Er kann bei den gefährlichen Umtrieben seines Koalitionspartners nicht länger wegschauen.“