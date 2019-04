Mitterlehner: „Die Koalition ist klar rechtspopulistisch“

Wenn sich die Parteiräson erschöpft

Der Saal im Presseclub Condordia war bis zum Bersten voll. Sieben Kamerateams, zahlreiche Fotografen und Journalisten — alle warteten auf Reinhold Mitterlehner. Knapp zwei Jahre nach seinem Rücktritt als ÖVP-Obmann und Vizekanzler suchte er wieder das Rampenlicht. Er präsentierte das seit Langem erwartete Buch. Auf knapp 200 Seiten beschreibt er seine Lebensgeschichte und befasst sich mit einigen spannenden Kapiteln der Zeitgeschichte.

Der gestrige Mittwoch sei für die Buchpräsentation nicht zufällig gewählt worden, sei doch der 17. April der Gründungstag der Volkspartei, deren Mitglied Mitterlehner ist und bleiben will.

Ein zentraler Punkt seines politischen Lebens nahm die Obmannschaft samt Machtkampf, der mit seiner Ablöse durch Sebastian Kurz im Mai 2017 beendet wurde, ein.

Parteifreunde, die am Dienstag und vor allem am Mittwoch mit schriftlichen Stellungnahmen ausgerückt waren, warfen ihm einen kritischen Umgang mit dem amtierenden Kanzler vor. Er könne doch keine Autobiografie schreiben und dieses zentrale Kapitel ausklammern. Mitterlehner fügte hinzu: „Mein beinahe unerschöpfliches Potenzial an Parteiräson ist auch irgendwann ausgeschöpft."

Eine „normale Intrige", wie sie in der ÖVP in der Vergangenheit an der Tagesordnung gestanden ist, hätte auch bei Mitterlehner keinen „Wimpernschlag" ausgelöst. Die „Energie" allerdings, die bei dieser Machtübernahme an den Tag gelegt wurde, „hätte frühere russische Revolutionäre wohl vor Neid erblassen lassen".

Die Botschaft seines Buches sei aber überhaupt mehr auf die Gegenwart gerichtet, wie er anmerkte. „Ich finde, dass wir uns auf einem problematischen Weg befinden hin zu einer autoritären Demokratie." Als Beispiel nannte er die Umbenennung der Erstaufnahmezentren in Ausreisezentren: „Ich hab' geglaubt, das ist Satire."

Kaum wurden gestern österreichweit die Buchhandlungen mit dem Buch beliefert, wurde zum Gegenangriff geblasen. Kurz-Förderer Michael Spindelegger widersprach Mitterlehner. Es war alles keine Intrige, sondern es ging um „die Rettung der Volkspartei". Spindeleggers Vorgänger als ÖVP-Chef, Josef Pröll, warf Mitterlehner „verletzte Eitelkeit" vor und merkte an, dass unter ihm die ÖVP „nach links gerückt" sei. Völlig anders sieht es der schwarze Tiroler AK-Präsident Erwin Zangerl: Türkis-Blau sei der „Weltmeister", wenn man „unter Reform Verschlechterungen, politisches Umfärben und Dialogverweigerung versteht".