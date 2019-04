Abrechnung mit ÖVP: Mitterlehners Buch bereits in 2. Auflage

Salzburg – Beim Ecowin-Verlag in Salzburg zeigt man sich über den ersten Verkaufstag des Buches „Haltung“ von Reinhold Mitterlehner sehr erfreut. Bei Amazon kletterte das Buch des früheren ÖVP-Obmannes und Vizekanzlers bereits auf Platz 8, die Start-auflage (10.000 Stück) ist so gut wie ausverkauft. Der Verlag hat bereits den Auftrag für die zweite Auflage erteilt, so dass man hofft, in wenigen Tagen die Buchhandlungen wieder beliefern zu können. Mitterlehner arbeitete in seinem Buch unter anderem die „Machtübernahme“ in der ÖVP auf. (misp)