Nach Interview mit Vilimsky: Stenzel vergleicht Wolf mit Volksgerichtshof-Richter

Wien, Paris — Empört über das Interview Armin Wolfs mit FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky zeigte sich die nicht-amtsführende Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel auf oe24.tv. Es sei „ungeheuerlich, ein Thema in einer Form zu bringen, die der FPÖ NSDAP- und Stürmer-Nähe unterstellt". Mit einem „solchen Verhörton" könne Wolf „ja in einem Volksgerichtshof auftreten" (Anm.: ein Sondergericht, das 1934 zur Aburteilung von Hoch- und Landesverrat gegen den NS-Staat in Berlin eingerichtet wurde).

Als sie beim ORF begonnen hatte, hätte sie „so etwas — egal unter welchen Generalintendanten — nicht überlebt", meint die ehemalige ZiB-Moderatorin. Sie begann in den 70er-Jahren beim ORF, stieg 1996 in die Politik um, wo sie zunächst EU-Mandatarin und Bezirksvorsteherin der ÖVP war und 2015 zur FPÖ wechselte.

Wolf stellte das Sujet eines FPÖ-Plakats einer Darstellung in einem NS-Blatt gegenüber. - Screenshot/ORF

Nach dem Interview in der „ZiB2" am Dienstagabend gab es in den sozialen Medien an die 1000 Frontalangriffe auf den ORF-Anchor. Der Moderator selbst retwitterte eine Beschimpfung, in der er — nach dem umstrittenen „Ratten-Gedicht", das der Bürgermeister von Braunau veröffentlicht hatte — ausgerechnet „Ratte" genannt wurde und schrieb dazu: „Und das kam auch". (APA/TT.com)