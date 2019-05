Heimliche Aufnahmen belasten Vizekanzler Strache schwer

Wien, Innsbruck – Ein heimlich aufgenommenes Video von 2017 bringt den heutigen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) schwer in Erklärungsnot: Die vom deutschen Spiegel und der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Aufnahmen legen nahe, dass Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus vor der Nationalratswahl einer vermeintlichen Investorin aus Russland öffentliche Aufträge versprachen – wenn sie der FPÖ zum Wahlerfolg verhilft.

Ein Screenshot der heimlichen Videoaufnahmen zeigt FPÖ-Chef Strache (Mitte), Klubobmann Gudenus und dessen Ehefrau. - Screenshot Sueddeutsche.de

In den laut Spiegel und SZ vor der Nationalratswahl 2017 in einer Villa auf Ibiza gefilmten Aufnahmen erklärt Strache der vermeintlichen Nichte eines russischen Oligarchen, wie sie verdeckte Parteispenden an die FPÖ schleusen könnte. Tatsächlich seien die genannten Spenden nie eingegangen, so Strache laut den Medien.

Strache spricht von verdeckten Parteispenden

Dem Bericht zufolge war die Russin ein Lockvogel, das Gespräch wurde heimlich mitgefilmt. In den Aufnahmen, die den Medien zugespielt wurden, berichtet Strache davon, dass „ein paar sehr Vermögende“ im Wahlkampf zwischen 500.000 und zwei Millionen Euro über einen gemeinnützigen Verein an die FPÖ bezahlen würden. An den Rechnungshof gemeldet werde das Geld nicht.

„Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, kriegt sie dann“ Heinz-Christian Strache

Den Berichten zufolge soll Strache der Frau, die angeboten habe, bei der Kronen Zeitung einzusteigen und Strache danach zu unterstützen, für den Fall einer Regierungsbeteiligung Staatsaufträge angeboten haben. „Alle staatlichen Aufträge, die jetzt die Strabag kriegt, kriegt sie dann“, so Strache.

Als Spender im Wahlkampf 2017 nennt Strache unter anderem den Waffenfabrikanten Gaston Glock, die Milliardärin Heidi Goess-Horten, den Unternehmer Rene Benko sowie den Glücksspielkonzern Novomatic. Alle vier bestreiten dem Bericht zufolge, tatsächlich gespendet zu haben. Auch Strache und Gudenus, der im Video als Übersetzer für die Russin fungiert, erklärten laut Spiegel und SZ, die Spenden seien nie eingegangen. Für die APA war in der FPÖ vorerst niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Hofer schweigt

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), der derzeit in Tirol weilt, wollte sich am Freitagabend auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung nicht zu der Causa äußern. Auch an anderer Stelle war man in der Partei nicht gesprächsbereit: Man sichte derzeit erst das Material, bat ein Sprecher von Strache um Geduld. Gegenüber SZ und Spiegel hatten Strache und Gudenus das Treffen bestätigt, aber Gesetzesbrüche bestritten.

Die beiden Politiker räumten gegenüber den beiden Medien die Zusammenkunft in der Villa auf Ibiza ein. Es sei „ein rein privates“ Treffen in „lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre“ gewesen, teilte Strache dort schriftlich mit: „Auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung wurde von mir in diesem Gespräch bei allen Themen mehrmals hingewiesen.“

Das gelte auch für „allenfalls in Aussicht gestellte Parteispenden bzw. Spenden an gemeinnützige Vereine im Sinne der jeweiligen Vereinsstatuten“. Strache ergänzt, er oder die FPÖ hätten „niemals irgendwelche Vorteile“ von diesen Personen erhalten oder gewährt. „Im Übrigen“, schrieb Strache, „gab es neben dem Umstand, dass viel Alkohol im Laufe des Abends gereicht wurde, auch eine hohe Sprachbarriere“. (TT.com, APA)