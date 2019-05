Philippa Strache: „Mein Mann muss mit der Konsequenz leben“

Wien – Im Jänner freute man sich noch über die Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes, nun hängt im Hause Strache offenbar der Haussegen schief. Bei seiner Rücktrittsrede entschuldigte sich Heinz-Christian Strache explizit bei seiner Ehefrau Philippa. „Ich weiß, dass du jetzt zuschaust, und hoffe, dass du mir verzeihen kannst.“ Strache hatte in den veröffentlichten Passagen des Videos vor der vermeintliche Oligarchen-Nichte macho-mäßig geprahlt und zu seinem Freund Johann Gudenus gemeint: „Bist du deppert, die ist schoarf.“

„Ich habe mich prahlerisch wie ein Teenager verhalten und peinlich übersteigert agiert. Damit habe ich den wichtigsten Menschen in meinem Leben zutiefst verletzt. Nämlich meine Frau“, hatte Strache am Samstag erklärt.

Philippa Strache „unter Schock“

„Ich stehe unter Schock und muss mich und meine Gedanken erst richtig sammeln. Es war alles sehr viel in den letzten Tagen. Aber gewisse Dinge machen dich stark und andere Dinge noch stärker“, sagt Philippa Strache am Montag im Heute-Gespräch. Über ihren Mann, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, sagte Phippa Strache: „Er muss dazu stehen und mit den bitteren Konsequenzen leben.“ „Ich bin stark für meinen kleinen Mann“, meinte sie im Oe24-Interview in Anspielung auf ihren knapp sechs Monate alten Sohn Hendrik. (APA, TT.com)