Neue Regierung gesucht: Heikle Mission für Van der Bellen

Wien – Der Bundespräsident hat Post vom Parlamentspräsidenten bekommen. Solche, die nie zuvor ein Staatsoberhaupt in der Zweiten Republik erhalten hat. Es ist der Akt zum Misstrauensvotum gegen eine Regierung. Die derzeitige ist ja gestern im Nationalrat abgewählt worden.

Was bis dato als Verfassungstheorie gegolten hat, ist nun zu praktizieren. Alexander Van der Bellen muss Kanzler Sebastian Kurz des Amtes entheben; detto die ÖVP-Minister, die vor eineinhalb Jahren von der FPÖ nominierte Außenministerin Karin Kneissl und jene Fachleute, die Kurz ob des Abgangs der freiheitlichen Regierungsmitglieder zu Ressortchefs gemacht hat – Eckart Ratz (Inneres), Walter Pöltner (Soziales), Johann Luif (Verteidigung) und Valerie Hackl (Infrastruktur). Heute, um 11.30 Uhr, geht das vonstetten.

Nun hat er rasch einen neuen Regierungschef zu ernennen; dieser schlägt ihm Persönlichkeiten vor, die die Ministerien so lange führen, bis nach der Nationalratswahl im September eine neue Regierung steht. Bis der Expertenkanzler und seine Minister gefunden sind, führen die bisherigen Regierungsmitglieder die Geschäfte fort.

Und wer soll bis zur Wahl Kanzler sein? Die formale Vorgabe: Diese Person muss in den Nationalrat wählbar sein – also österreichischer Staatsbürger und mindestens 18 Jahre alt. Sollte sie zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden sein, muss die Entlassung mindestens ein halbes Jahr her sein.

Faktisch ein schwieriges Unterfangen für den Bundespräsidenten, das großen Fingerspitzengefühls bedarf. Wer ist in dieser – für Österreich in der Zweiten Republik nie dagewesenen Situation – die oder der Richtige für diese Position? Es muss jemand sein, der eine parlamentarische Mehrheit hinter sich hat – auch wenn der Neue im Kanzleramt und seine Minister keine großen Reformvorhaben auf der Agenda haben, sondern nur verwalten.

Nicht nur hinter den Kulissen wurde einer immer wieder genannt: der Ex-Präsident des Verfassungsgerichts Gerhart Holzinger. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich öffentlich für ihn als Übergangskanzler ausgesprochen. Der Oberösterreicher und CVler hat einst auch im Verfassungsdienst des Kanzleramts gewerkt – während der Regentschaft von Sozialdemokrat Franz Vranitzky.

Der vormalige Landwirtschaftsminister und EU-Kommissar Franz Fischler, der seit 2012 Präsident des Europäischen Forums Alpbach ist, wurde ebenfalls als vorübergehender Regierungschef gehandelt; der Tiroler ist zwar ÖVPler, in den anderen Parteien aber auch gut beleumundet. In das Spiel gebracht haben ihn in der Vorwoche die Grünen, die aber seit der Wahl 2017 nicht mehr im Nationalrat verteten sind.

Bis der Übergangskanzler feststeht, führt Hartwig Löger die provisorische Regierung. Er hat das Finanzressort geführt und war zuletzt Vizekanzler, weil der Blaue Heinz-Christian Strache wegen der Ibiza-Video-Affäre als solcher abdanken musste. Löger wird Österreich beim heutigen EU-Gipfel in Brüssel vertreten.

Van der Bellen, der einst Chef der Grünen war, versuchte, alle Parlamentsparteien in seine Vorgangsweise einzubinden. Am Abend empfing er die Klubobleute – einen nach dem anderen: Rendi-Wagner von der SPÖ, August Wöginger von der ÖVP, Norbert Hofer von der FPÖ, Beate Meinl-Reisinger von den NEOS, Bruno Rossmann von der Liste Jetzt. Über mögliche Übergangsminister wurde geredet. Publik gemacht wurden sie nicht.

Nach den Sondierungsgesprächen bemühte sich Van der Bellen via TV, die Bürger zu beruhigen. Was jetzt geschehe, sei „kein alltäglicher, aber ein normaler demokratischer Vorgang“. Einmal mehr verwies er auf die Eleganz der Verfassung. Und er sagte, sich zu bemühen, bis Ende der Woche eine Übergangsregierung zu haben, die nicht mit einem Misstrauensvotum der Abgeordneten bedacht wird.

Warum bis dahin Löger & Co zu amtieren haben, erklärte er so: „Die Ministerien müssen immer besetzt sein.“ Rufe der Wirtschaftsminister oder der Finanzminister eines anderen Landes an, gehe nicht an, „dass niemand das Telefon abhebt“. Mit den Worten „Auf die Verfassung ist Verlass“ verabschiedete sich Van der Bellen.

Vor der Hofburg, auf dem Ballhausplatz, feierten ein paar Leute das Ende der Regierung Kurz – zu den Klängen des Vengaboys-Songs „We are going to Ibiza“.

Die Büros räumen müssen die ÖVP-Minister. Was mit ihren umfangreichen Stäben geschieht, war gestern Abend offen. Ebenso, wie es mit Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal weitergeht. Den Posten für ihn hat ja die türkis-blaue Regierung geschaffen.