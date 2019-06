In der Krise kommen Frauen dran

Von Anita Heubacher

Wien, Innsbruck – Die Titelseiten der Tageszeitungen hatten letzten Freitag fast alle dieselbe Überschrift: Österreichs erste Kanzlerin. Dass die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, Brigitte Bierlein, mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, war auch deshalb eine Sensation, weil sie eine Frau ist. „Es ist interessant, dass in der größten Krise aller Zeiten, die durch Macho-Gehabe verursacht wurde, eine Frau das Vertrauen in die Politik wiederherstellen soll“, sagt Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Sie hofft, dass die nächste Kanzlerin auch eine gewählte ist. Bierlein wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bestellt.

Stainer-Hämmerle rechnet damit, dass der Anteil der Frauen in der Politik steigen wird. Die Begründung dafür ist allerdings weniger erfreulich. „Der Job des Politikers hat an Prestige verloren und ist für Männer unattraktiv geworden.“ Frauen kämen zum Zug, weil sich immer weniger Männer vordrängen würden. Den höchsten Frauenanteil gibt es in der EU-Politik, den geringsten in der Kommunalpolitik. „Je näher am Bürger, desto weniger trauen sich Frauen in die Politik.“ Es gebe ganz klare Hürden in der Gemeindepolitik. „Im Wirtshaus können Frauen kaum auftreten. Druck wird auch über die Kinder auf die Frauen, die sich politisch engagieren oder engagieren wollen, ausgeübt.“ Die Zahl der Bürgermeisterinnen in Österreich ist nach wie vor verschwindend gering und liegt bei acht Prozent. „Ein alter Bürgermeister hat einmal gesagt, bei Frauen in der Politik geht es um Frisur, Figur und Familie. So falsch ist der Spruch gar nicht.“

Mit der Bestellung Bierleins sieht die Politologin „keine Ikone des Feminismus“ ins Kanzleramt einziehen. Bierlein habe sich wiederholt gegen die Frauenquote ausgesprochen oder erklärt, dass Familie und Karriere sich nicht vereinbaren ließen. „Als Vorbild taugt Bierlein daher nur bedingt, da wäre eine Barbara Prammer viel geeigneter gewesen.“ Die ehemalige Nationalratspräsidentin von der SPÖ galt als aussichtsreiche Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Sie starb 2014 an Krebs.

Frauen in der Politik. Das ist so eine Sache. Während Bierlein in den Himmel gelobt wird, erfährt SPÖ-Chefin Pamel­a Rendi-Wagner das genaue Gegenteil. Kaum ein Tag vergeht, an dem ihr nicht erklärt wird, was sie denn alles falsch mache. Liegt’s am Frauentyp? „Das glaube ich nicht. Es liegt nicht am Geschlecht. Rendi-Wagner hatte keine Chance, das Handwerk zu lernen“, sagt Stainer-Hämmerle. „Da würde sich jeder schwertun und Fehler machen.“ Vielleicht ist es ein Problem der Sozialdemokratie an sich: Gestern zog sich Rendi-Wagners deutsche Kollegin Andrea Nahles entnervt von der Parteispitze zurück.

Optik und Politik. Das ist ein Thema, das Frauen früher noch viel mehr getroffen habe als heute. „Ich habe den Eindruck, dass Frauen jetzt zu ihrem Äußeren stehen und selbstbewusst damit umgehen. Als Beispiel fällt mir Ex-FPÖ-Ministerin Beate Hartinger-Klein ein.“ Außerdem sei die Optik auch bei männlichen Kandidaten in den Fokus gerückt. „Ich glaube nicht, dass nach der Generation Slim-Fit ein übergewichtiger Mann gut ankommen würde.“

Warum es nicht mehr Frauen in die Politik zieht, ist vielschichtig. „Positiv hat mich die EU-Wahl gestimmt. Da haben Frauen bei den Vorzugsstimmen gut abgeschnitten. Das zeigt auch, dass Parteien für Frauen mobilisieren“, sagt Stainer-Hämmerle. In der Wahrnehmung der Wähler lasse sich einiges durch das Geschlecht erklären. Die Politologin zieht einen Vergleich zwischen Altkanzler Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner. „So viel anders ist sie nicht als er. Sie entzieht sich manchen Debatten. Bei Kurz funktioniert das, bei ihr nicht. Ihr wird es vorgeworfen.“