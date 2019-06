Ibiza-Affäre: Verhandlung in Krems für heute abgesagt

Der Start des Prozesses wegen Verleumdung gegen jenen Sicherheitsberater, der den Begleiter der angeblichen Oligarchen-Nichte im Ibiza-Video ausgebildet haben will, ist am Mittwoch am Landesgericht Krems abgesagt worden. Der Beschuldigte erschien nicht. Möglich war ein Verhandlungsbeginn am (morgigen) Donnerstag. Angaben dazu kündigte die vorsitzende Richterin für Mittwochnachmittag an. (APA)