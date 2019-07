Landesübung Scheitelhöhe: Van der Bellen fordert mehr Geld für Heer

Kitzbühel – In einer Übung probten das Bundesheer und die Polizei am Freitag einen Einsatz gegen bewaffnete Kräfte, die das Tunnelportal Hahnenkamm Nord der Transalpinen Ölleitungen attackierten. Zusätzlich zu diesem Szenario galt auch die Annahme, dass es im Zuge des Angriffes auch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und mehreren Fahrzeugen und einem Stromausfall kommt, was dann den Einsatz von Feuerwehr und Rotem Kreuz notwendig macht. Eingebunden war auch der Energieversorger TINETZ und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel, sowie die Gemeindeeinsatzleitung von Reith bei Kitzbühel.

„In Umsetzung des verfassungsmäßigen Auftrages fand die Übung ‚Scheitelhöhe 2019‘ des Österreichischen Bundesheeres in den Bezirken Kufstein, Kitzbühel und Lienz statt. Die Übung wurde durch das Militärkommando Tirol geleitet. Bei der Übung wurden sämtliche in Tirol beorderten Milizsoldaten eingebunden. Neben den militärischen Aufgaben wurde auch die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden und zivilen Einsatzorganisationen und mit Betreibern von kritischer Infrastruktur geübt“, erklärte Herbert Bauer, Militärkommandant von Tirol, den Vorlauf zur Landesübung. Seitens des Bundesheeres seien neben mehr als 900 Soldaten auch gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber sowie Simulations-, Peil- und Funksysteme zum Einsatz gekommen. Den Abschluss der Übung habe am Freitag die integrierte Landesübung Tirol gebildet, in der alle Einsatzorganisationen zusammenwirkten.

Budget für Bundesheer soll aufgestockt werden

Anlässlich dieser Übung kündigte Bundespräsident Van der Bellen in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber des Heeres an, dass er bei dem kommenden Regierungsverhandlungen darauf drängen werde, dass die budgetäre Ausgestaltung des Bundesheeres sichergestellt wird. Van der Bellen begrüßte in diesem Zusammenhang den Entschließungsantrag des Parlaments, in dem sich die Mandatare für eine Erhöhung des Budgets des Bundesheeres auf 2,6 Milliarden Euro im nächsten Jahr bzw. 3 drei Milliarden im Jahr 2021 ausgesprochen haben. Offen gab der Bundespräsident zu, dass er dieses Thema bei den Regierungsverhandlungen 2017 zwischen ÖVP und FPÖ unterschätzt habe, und nicht schon damals auf eine finanzielle Besserstellung des Bundesheeres gedrängt habe. „Ich bin davon ausgegangen, dass dies angesichts des Zustandes des Heeres ohnehin passiere“, so Van der Bellen.

Auch Verteidigungsminister Thomas Starlinger nannte den Entschließungsantrag „sinnvoll“. Er verwies gleichzeitig auf die von ihm eingesetzte Expertengruppe, die sowohl die budgetären als auch strukturellen Notwendigkeiten für das BH bis 2030 erarbeiten werde. Jedenfalls sei es notwendig, bis 2022 auf eine Summe von 3,7 Milliarden zu kommen, da sich bereits ein Rückstau ergeben habe, weil es in den letzten zwei Jahren keine budgetäre Erhöhung gegeben habe.

Landeshauptmann Günther Platter, der sich von der Übung sehr angetan zeigte, meinte zum Thema Bundesheer, dass er eine Erhöhung des Budgets für das Bundesheer auf jeden Fall unterstütze. Platter, der bis 2006 Verteidigungsminister war, meinte auch, dass den Landeshauptleuten sehr daran gelegen sei, dass das Bundesheer finanziell aufgewertet werde. (TT.com)