Das Wandern ist des Politikers Lust, vor allem im Wahlkampf

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Bereits im Wahlkampf 2017 hat ÖVP-Obmann Sebastian Kurz aufs Wandern durch Österreich gesetzt und in Seefeld vor wenigen Tagen eine Neuauflage seiner Wanderroute gestartet. Wandern hat in der ÖVP eine lange Tradition und es ist wie Motivforscherin Sophie Karmasin meint, „ein sehr stimmiges Bild“. Die Partei setze auf den ländlichen Raum, sei dort stark, hole mit den Almen die Landwirtschaft ab und Sebastian Kurz sei ein geeigneter Kandidat. Sie selbst sei es weniger gewesen, meint Karmasin rückblickend auf ihre Politikerkarriere. Auch sie sei gewandert. „Das war so ein Sommerevent, ein erweiterter Spaziergang, für mich war es eine aufgesetzte Geschichte.“ Karmasin war von 2013 bis 2017 auf einem Ticket der ÖVP Familienministerin und ist in die Meinungsforschung zurückgegangen.

In Seefeld war für die ÖVP der einzige Schönheitsfehler, dass danach darüber diskutiert wurde, wie viel Unterstützer tatsächlich mit Kurz auf die Rosshütte gewandert waren. 800 meinte die ÖVP, weit weniger die Twitter- und Facebook-Gemeinde, im Tal waren weit mehr vertreten als auf der Hütte, ist wohl die Conclusio.

Bei Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer sorgte 2006 vor allem sein Outfit für Diskussionen. www.picturedesk.com

Dass manche Politiker die Wanderschuhe anziehen, ist für Karmasin leicht zu erklären. „Beim Reden kommen die Leut’ z’samm. Beim Wandern kommt man auf Gedanken und die tauscht man aus.“

Diese Beschreibung einer Wanderung ist nichts für Bergsteiger Peter Habeler. „Ich habe keine Freude mit einer Massenwanderung. Das widersprich dem Sinn des Wanderns“, meint er. Den Zillertaler Extrembergsteiger hat es bereits mit einigen ÖVP-Politikern in die Berge gezogen. Mit Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel ebenso wie mit Landeshauptmann Günther Platter oder dem jetzigen ÖVP-Chef Kurz. „Ich weiß, man ordnet mich dem Lager zu. Ich bin aber offen und gehe mit allen Couleurs, wenn sie mich fragen.“

Was für Habeler gar nicht geht, ist reden, wenn er wandert. „I red nix, ich möchte meine Ruhe haben und sie sagen auch nichts.“ Mit „sie“, meint Habeler Politiker oder auch andere Prominente, wie Schauspieler Tobias Moretti, die mit ihm unterwegs waren. „Am Gipfel können sie fragen. Da gibt es dann eine Zweckinformation.“ In Wahlkämpfen sei er, Habeler, noch nicht zum Einsatz gekommen. „Das wäre auch nicht gut. Ich schirme meine Gäste ab und bringe sie gesund ins Tal.“ Dass Politiker sich gerne beim Wandern inszenieren, stört Habeler nicht. „Ich bin ja froh, wenn sie gehen.“

Wie fit ist Angela Merkel? Diese Frage stellt sich heute nach den Zitteranfällen der deutschen Bundeskanzlerin. Merkel wandert oft, 2006 mit Reinhold Messner. www.picturedesk.com

Die früheren „typisch, österreichischen Volkswandertage“ sind für Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle ein Grund, warum Wandern in der Politikinszenierung so beliebt ist. Auf dem Berg würden die Attribute, die sonst eine gesellschaftliche Stellung untermauern, verschwinden. „Wandern ist sehr niederschwellig und eben nicht elitär. Auf Du und Du mit den Spitzenpolitikern.“

Wandern sei zudem ein Zeichen dafür, wie fit ein Politiker oder eine Politikerin sei. Bei der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich auch gerne beim Wandern ablichten lässt, sei das ein Beweis ihrer Agilität gewesen, sagt Stainer-Hämmerle. „Bei Kurz passt das Wandern zu seiner Erzählung. Er betont immer seine Eltern und Großeltern, die am Bauernhof leben. Er stellt seine städtische Herkunft hintan.“ Wandern bediene die Wähler im ländlichen Raum und das passe zur ÖVP. „Je kleiner die Dörfer, je höher die Berge, desto eher wählen die Leute ÖVP.“

Die SPÖ hat es mit dem Wandern weniger. 2006 versuchte es der ehemalige SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer im Wahlkampf. In Erinnerung blieb seine Radlerhose. „Eine missglückte Inszenierung“, findet Stainer-Hämmerle. Die SPÖ sei eine urbanere Partei, setze aufs Radfahren und sei dort besser aufgehoben. „Da fällt das Folkloristische weg.“ Auch die FPÖ überlässt „die Bergpredigt lieber der ÖVP“, wie es bei den Blauen heißt. „Die Hackler gehen auch nicht wandern“, meint Politologin Stainer-Hämmerle. Sie nennt die Jagd und die FPÖ als Begriffspaar. „Die Partei hat eine gespaltene Wählerschaft. Viele aus den freien Berufen wählten FPÖ, da passte die Jagd.“

Eine Gratwanderung sei die Inszenierung als Wanderer allemal, befinden Karmasin und Stainer-Hämmerle. Als Beispiel nennen beide den heutigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Den Grünen als Wanderer zu inszenieren sei für Kritiker nicht glaubhaft gewesen. „Am Ende ging die Strategie auf.“