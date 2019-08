Generelles Lkw-Abfahrverbot für Kurz EU-rechtskonform

Von Mario Zenhäusern und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Landeshauptmann Günther Platter (VP) war im gestrigen TT-Sommer­interview vorgeprescht. Er kann sich eine Ausdehnung des derzeit als Pilotversuch verhängten Lkw-Abfahrverbots von der Autobahn zu den zwei Billigdieseltankstellen bei Mutters und in Fritzens entlang der gesamten Transitachse Kufstein bis Brenner vorstellen. Eine diesbezügliche Prüfung laufe. Möglich würde dies aber nur, wenn auch der Bund mitzieht.

Platter und er hätten das bereits besprochen, sicherte Altkanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Sebastian Kurz anlässlich seines gestrigen Tirol-Tags gegenüber der TT zu: „Ich halte das europarechtlich für möglich.“ Gerade was den Tanktourismus und den Ausweichverkehr auf das niederrangige Straßennetz in Tirol betreffe, „müssen wir mit Verboten eine härtere Gangart einlegen“. Denn auch in Wien ist es offenbar angekommen, dass die hiesige Infrastruktur, die Natur, aber insbesondere die Bevölkerung mit der Transitlawine im Pkw- wie Lkw-Bereich überlastet sind.

„Deshalb haben wir uns auch klar dafür entschieden, dem Thema Transit nicht nur ein eigenes Kapitel in unserem Wahlprogramm zu widmen, wir werden es auch als eigenes Kapitel in einem Regierungsprogramm sicherstellen“, sagt Kurz. Die inhaltlichen Stoßrichtungen zur Lösung der Transitfrage skizziert Kurz wie folgt:

Zentral sei, dass die Lkw-Route durch Tirol teurer werden müsse. Im Vergleich zu anderen alpenquerenden Pässen sei man hier „schlicht und ergreifend zu attraktiv“. Die von Tirol geforderte Korridormaut zwischen München und Verona müsse „so schnell wie möglich“ aufgebaut werden. Wie berichtet, soll es diesbezüglich am 28. August in Brüssel ein Treffen auf Expertenebene zwischen der EU-Kommission, Deutschland, Italien und Österreich geben.

Kurz will den Druck auf die EU aufrechterhalten und steigern. Auch die neue Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen müsse man bereits vom Start weg in die Pflicht nehmen. In der Deutschen wähnt Kurz aber eine Mitstreiterin: „Ich habe bereits mit ihr gesprochen. Sie kennt die Thematik und hat Verständnis für unsere Position.“ Einer flächendeckenden Lkw-Maut, wie sie jetzt die SPÖ fordert, erteilt Kurz eine Absage. Das würde nicht nur die Wirtschaft, sondern letztlich – durch Preissteigerung bei Gütern und Produkten – auch die Konsumenten belasten. Und was eine europaweite Mautlösung (auch für Pkw) betreffe, die unlängst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angesprochen hat, so sei man „nicht per se dagegen“, darauf warten wolle man aber nicht. Die immer wieder diskutierte Abschaffung des Dieselprivilegs bezeichnet Kurz als „einen von mehreren Vorschlägen, die im Raum stehen“. Ihm liege aber daran, das Problem in Tirol „ganz gezielt zu lösen“. Wie bei Kufstein-Süd. Dort soll jetzt endlich die Vignettenbefreiung kommen.

Dass Platter generelle Lkw-Abfahrverbote prüfen lässt, beklatschten gestern die Grünen. Diese seien „kein Ersatz für die Abschaffung des Dieselprivilegs“, dennoch dringend notwendig, so Verkehrssprecher Michael Mingler. Auch der Obmann des Krankenhausverbandes Kufstein und Brixlegger BM Rudolf Puecher ist für den Lkw-Bann: „Wenn Rettungskräfte durch verstopfte Abfahrten behindert werden, brennt der Hut.“

Unterstützung bekommt Platter auch von Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP). Man müsse „Gründe für den Umwegverkehr über den Brenner bestmöglich beseitigen“, teilte dieser gestern in einer Aussendung mit. „Jegliche Art von günstigem Treibstoff entlang des Brennerkorridors“ müsse verhindert werden, so Kompatscher.