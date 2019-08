ÖVP und SPÖ liefern einander Konter in Landeck

Die SPÖ setze sich für die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs in allen öffentlichen Spitälern ein. Das erklärte die Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner bei ihrem Besuch am Krankenhaus St. Vinzenz.

„Ich bin einigermaßen entsetzt, dass sich Rendi-Wagner als Ärztin und Ex-Gesundheitsministerin nicht dem hippokratischen Eid verpflichtet fühlt, Leben zu schützen", reagiert NR Liesi Pfurtscheller (ÖVP). „Stattdessen fordert sie als einzigen Lösungsansatz für ungewollt schwangere Frauen kostenlose Abtreibungen in allen öffentlichen Spitälern." Mit ihrer Ansage zur Abtreibung führe Rendi-Wagner den Wahlkampfslogan der SPÖ „Menschlichkeit siegt" in völligen Widerspruch. Es sei unbestritten, dass sich ungewollt schwanger gewordene Frauen in einer Ausnahmesituation befinden, so Pfurtscheller. Sie müssten bestmöglich unterstützt werden — mit Beratung, psychologisch und auch finanziell. „Jede werdende Mutter soll sich möglichst für ihr Kind entscheiden können."