ÖVP will gleich fünf Vignetten-Befreiungen durchsetzen

Innsbruck, Wien – Die ÖVP hat, wie allseits zu erwarten war, ihren Antrag zur Vignettenbefreiung für den Abschnitt auf der Inntalautobahn von der Staatsgrenze bis zur Ausfahrt Kufstein Süd kurz vor der morgigen Sitzung des Nationalrates heute doch noch abgeändert. Nachdem es aus Vorarlberg und auch Salzburg ähnliche Wünsche für Maut-Zuckerl zur Bekämpfung der Ausweichverkehrs gegeben hatte, die TT berichtete, will die ÖVP nun in Summe gleich fünf Regionen vom Mautgesetz ausnehmen lassen. Neben Kufstein sind das Salzburg (A1, Walserberg), A7 (Bypassbrücken Hafenstraße/Urfahr); A14 (Hörbranz-Hohenems) und die noch in Bau befindliche Mautstrecke A26 (Linzer Autobahn).

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte vor Tagen via TT die Kufsteiner Ausnahme angekündigt. Im ursprünglichen Antragstext war aber neben Kufstein nur eine allgemeine Passagen enthalten, die es künftig auch anderen Regionen möglich machen sollte, ebenso von der Vignettenpflicht ausgenommen zu werden. Ob der Antrag morgen eine Mehrheit finden wird, ist noch offen. Die FPÖ hat angekündigt, nicht mitgehen zu wollen. Die SPÖ signalisierte zunächst nur ein Okay für die Kufsteiner Ausnahmegenehmigung. (mami)