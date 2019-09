Nationalrat — oder: Willkommen auf der Politshowbühne!

Von Karin Leitner

Wien – Einer, der an diesem Tag oft angesprochen wird im Hohen Hause, ist nicht dort. Sebastian Kurz wollte nach dem Misstrauensvotum gegen seine Regierung nicht Nationalratsmandatar sein.

Der ÖVP-Chef lädt nicht weit vom Parlamentsausweichquartier entfernt Journalisten zu einem „Hintergrundgespräch“, um seine Anliegen in den Vordergrund zu rücken. Die Spitzenkandidaten der anderen Parteien bringen ihre im Plenarsaal vor. Eine Sondersitzung, beantragt von der Liste Jetzt, macht das möglich. Viele Stunden dauert sie.

Gelassen ist im Plenarsaal nur das Baby einer SPÖ-Abgeordneten. - APA

Einhellig ist nur das Gedenken an den kürzlich verstorbenen Ex-Gewerkschaftsboss und -Minister Rudolf Hunds-torfer. Hernach sind alle Parlamentarier im Stimmenfang-Modus, via TV werden ihre Botschaften sofort öffentlich. Die je eigenen Anhänger gilt es zu mobilisieren – und noch Unentschlossene als Wähler zu rekrutieren. Eine Gelegenheit dazu bietet die Debatte über einen Teil der Steuerreform, die ÖVP und FPÖ während ihrer Regentschaft ersonnen haben. Trotz inhaltlicher Differenzen – Roten, Pinken und Pilzianern missfällt das türkis-blaue Werk („Klientelpolitik“) – geht es verbal gesittet zu. Laut wird ÖVP-Klub­obmann August Wöginger nur beim Befund in Richtung SPÖ: „Es ist unverantwortlich, wenn zusätzlich Anträge eingebracht werden, die die Milliarden-Grenze sprengen werden. Das ist Casino-Parlamentarismus!“ NEOS-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger repliziert: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Offensichtlich ist das Durchbrechen der Milliarden-Grenze okay, wenn es von der ÖVP kommt. Und es ist nicht okay, wenn es von anderen Parteien kommt. Es ist insgesamt nicht okay.“

Deftiger geht es bei der Diskussion zur Dringlichen Anfrage der Liste Jetzt an Justizminister Clemens Jabloner zu. „Illegale Wahlkampfkosten, ein Maulwurf und Desinformation. Wie die ÖVP alle Regeln eines sauberen Wahlkampfes missachtet“ ist diese betitelt. Es geht um den vermeintlichen Hacker-Angriff auf die ÖVP-Zentrale. 20 Minuten spricht Jetzt-Abgeordneter Peter Pilz dazu – in seiner obligaten Formulierungsmanier. Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickl behagt die Breitseite gegen die ÖVP; er grinst, während Pilz spricht. Dieser hält für möglich, dass der Datenklau von den Türkisen inszeniert worden ist, um davon abzulenken, dass sie die erlaubten Wahlkampfkosten überschritten haben. „Diesmal taucht ein neuer Player im türkisen Spiel auf – der Hacker“, befindet Pilz. Die ÖVP, die „Fake-Meister-Partei der Republik Österreich“ sei, habe „bis heute keine Beweise für einen Angriff von außen. Sollte es einen vorgetäuschten Angriff gegeben haben, dann ist das das Schlimmste, das in einem Wahlkampf passieren kann.“ Jabloner solle aufklären: „Die Bevölkerung braucht die Wahrheit, bevor gewählt wird.“

ÖVP-Mann Karl Nehammer (re.) sieht seine Partei rehabilitiert. Für den Roten Thomas Drozda und den Blauen Christian Hafenecker ist das nicht der Fall. - APA

Der Justizminister lässt wissen, dass „gegen unbekannt wegen des Verdachts des widerrechtlichen Zugriffs auf ein Computersystem und der Datenbeschädigung zum Nachteil der ÖVP“ ermittelt wird. Er sagt auch, dass ein Unbekannter auf die IT der ÖVP zugegriffen, mindestens ein Passwort geändert und Daten abgesaugt habe. Ob geleakte Daten verfälscht wurden, werde eruiert. Und: Bis dato gebe es „keine Anhaltspunkte für die Vortäuschung einer strafbaren Handlung durch die ÖVP“.

ÖVP-Mandatar Karl Nehammer sieht seine Partei ob dieser Äußerungen rehabilitiert. „Das Kartenhaus der Verdächtigungen und des Anpatzens ist zusammengebrochen.“ In den anderen Fraktionen wird das nicht so gesehen. „Es ist etwas faul in dieser ÖVP“, urteilt SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried, unter anderem auf die Schredder-Causa verweisend. Diese thematisiert auch FPÖ-Mandatarin Dagmar Belakowitsch. Und sie mutmaßt, dass die ÖVP vorgehabt habe, von der Koalition mit den Blauen zu lassen, bevor das Ibiza-Video publik geworden ist.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat zu Beginn der Sitzung gebeten, gelassen zu sein. Das ist nur der Jüngste im Saal. SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Feichtinger hat ihr Kind auf dem Schoß. „Ein so ein ruhiges Baby“, sagt Sobotka. Kein Wunder. Es bekommt vom Wahlkampf nichts mit.