Letzte Wahlkarten ausgezählt: Grüne überholen in Tirol die FPÖ

Innsbruck — Mit der Auszählung der letzten Tiroler Wahlkarten haben die Grünen die FPÖ überholt und liegen nun in Tirol mit hauchdünnem Vorsprung auf Platz zwei hinter der ÖVP. Ausgezählt wurden am Donnerstag noch jene Wahlkarten, die in Tirol angefordert und in einem anderen Bundesland abgegeben wurden.

Daraus ergibt sich folgendes vorläufige Endergebnis:

ÖVP : 45,81 Prozent

: 45,81 Prozent Grüne : 14,71 Prozent

: 14,71 Prozent FPÖ : 14,69 Prozent

: 14,69 Prozent SPÖ : 13,02 Prozent,

: 13,02 Prozent, NEOS : 8,86 Prozent

: 8,86 Prozent Liste Jetzt: 1,74 Prozent.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 71,8 Prozent.

Das endgültige Stimmen- und Vorzugsstimmenergebnis des Landeswahlkreises 7 soll am morgigen Freitagvormittag in einer Sitzung der Landeswahlbehörde beschlossen und im Anschluss veröffentlicht werden. (TT.com)