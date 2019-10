Wer sitzt künftig wo im Parlament?

Das Parlament bereitet sich auf die nächstwöchige konstituierende Sitzung des Nationalrats vor. In der heutigen Sitzung will man in der Präsidiale die neue Sitzordnung im Parlament festlegen. Eine althergebrachte Ausrichtung bleibt unverändert. Die Abgeordneten der ÖVP werden von der Regierungsbank aus betrachtet am rechten Rand ihren Platz finden, die SPÖ-Mandatare am linken Rand. Die FPÖ-Parlamentarier werden neben den ÖVPlern sitzen, es folgen die NEOS und die Grünen in Richtung SPÖ. Im Gegensatz zur vergangenen Legislaturperiode sollen alle Fraktionen zumindest einen Platz in der ersten Reihe erhalten. Bei der Konstituierung werden Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Doris Bures (SPÖ) als Zweite Präsidentin wiedergewählt werden. Neu in das Amt gewählt werden soll Norbert Hofer (FPÖ) als Dritter Präsident, da die bisherige Amtsinhaberin Anneliese Kitzmüller (FPÖ) nicht mehr für den Nationalrat kandidiert hat. (TT)

